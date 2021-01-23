屋崙幽靈船大火 主租戶認36項過失殺人罪

兩層高的「幽靈船」倉庫被大火徹底焚毀。（Getty Images）

美國 歷史上最致命夜總會大火之一的屋崙 （Oakland，又譯奧克蘭）「幽靈船」（Ghost Ship）大火一案的庭審，於1月22日出現關鍵性進展；現年50歲的倉庫主租戶艾米納（Derick Almena）對被指控的36項過失殺人罪全部認罪，每名死者一項。

當天的庭審，阿拉米達縣高等法院法官湯普森（Trina Thompson）逐一宣讀了36項過失殺人罪指控。艾米納在法官讀完每一項指控之後都簡單地回答「認罪」（guilty）。

艾米納認罪是一項認罪協議的一部分，根據這項協議，他將被判9至12年監禁。不過，已經獲得保釋的艾米納可能不會再回到監獄 ，因為他已經被監禁大約三年，而且在獄中表現良好。

法官定於3月8日宣判，届時將决定艾米納是否支付賠償金，以及是否繼續在他的家中接受電子監控和有監督的緩刑。受害者家屬届時將被允許發表受害者影響陳述。

此前有過一份認罪協議，艾米納曾預計被判6至9年監禁，但在2018年被另一名法官推翻。在2019年的庭審中，因12名陪審團成員對艾米納的看法有大不同，陷入僵局而導致流審。另一名被告、倉庫創意總監哈瑞斯（Max Harris）則被判無罪。

艾米納於2017年6月被捕。他一直被關押至2020年5月，繳納了15萬元保釋金後獲釋。目前，他帶著腳踝監視器，被軟禁在萊克縣（Lake County） 上湖市（Upper Lake），與他的太太和孩子居住在一起。

2016年12月2日，違規住著很多藝術家的屋崙「幽靈船」倉庫（Ghost Ship）在開電子音樂派對時突發大火，36人因無法逃生而死亡。根據檢察官的說法，倉庫一個出口被堵住，缺少重要的安全設施，如煙霧探測器、有標記的出口和灑水裝置，受害者被困在非法搭建的二樓。受害者沒有收到任何警告，幾乎沒有機會從狹窄、搖搖欲墜的樓梯逃生。

「幽靈船」倉庫是一個占地1萬平方呎的破舊貨艙，艾米納將它分租給屋崙不少藝術家。檢方最初於2017年宣布指控，稱艾米納和哈瑞斯允許20多人住在倉庫，欺騙了市府和倉庫的華裔業主吳蕭楚娜（Chor Ng）等人。

艾米納和哈瑞斯還在地板下到天花板上堆放了大量易燃資料，存在嚴重火災隱患。根據法庭文件，艾米納「允許並鼓勵租戶使用他收集的非傳統建築材料來創造他們的生活空間。」這些材料包括「可回收的乾木材，如圍欄板、屋頂板、窗框、木雕、掛毯、鋼琴、風琴、木家具、露營車拖車、地毯，以及其他搖搖欲墜的碎片」。