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舊金山定目標…上半年全市施打新冠疫苗

記者李晗 / 舊金山報導
華埠的疫苗接種點位於東華醫院，院方宣布「社區疫苗接種」工作啟動。（東華醫院供圖）
華埠的疫苗接種點位於東華醫院，院方宣布「社區疫苗接種」工作啟動。（東華醫院供圖）

疫苗接種的爭議持續發酵，尤其是不同批次的等候、如何申請排隊註冊等等信息都非常混亂。舊金山官方在1月20日表態，會設定詳細的目標計畫，並且會在上半年6月30日之前完成全市居民的接種。

1月20日舊金山市議會召開特別聽證會議，邀請衛生局和多個醫療機構團體講述目前的疫苗接種情況。目前全市接種的總人數大約是3萬人，占全體87萬居民的大約3.4%。其中大部分獲得接種的人士都是只打了第一針疫苗，兩針都打完的大約只有6000多人。

衛生官員也強調，要完成這個上半年接種全體市民的計畫，也必須要依賴於持續不斷的疫苗供應。早前市長布里德（London Breed）已經在喊話本地疫苗缺貨。據悉本周五在市立大學校區的大型疫苗接種中心仍然會照常開放。

華埠，東華醫院已經是華埠內的一個疫苗接種中心。院方1月20日周三也宣布，「社區疫苗接種」工作正式啟動，讓社區居民有序接種。

在此之前，東華醫院已根據美國疾控中心（CDC）的疫苗分配機制，為醫院員工、在華埠工作的醫務人員及其他高風險衛生健康工作者提供兩劑疫苗。隨著州及市政府擴大接種人群範圍，東華醫院在社區廣泛地進行接種，並優先提供給75歲或以上，而且有潛在健康問題的長者。

東華醫院行政總裁張建清博士表示，知道很多人都想盡快接種，因為疫苗可提供有效的保護。但由於配送方面仍有不少挑戰及困難，因此東華醫院的疫苗供應非常有限。

「不過，衛生部門將會增加供應。當更多疫苗運抵後，我們便會為更多的居民接種。下一階段我們會為65歲或以上的長者接種，然後再按照CDC的指示提供給下一個群體。」張建清表示。

市議員楊馳馬（Matt Haney）也已經提出緊急立法，要求市府定期內規畫好疫苗的接種計畫，同時提高透明度，公開優化疫苗接種的數據。

此外，舊金山居民可以通過市府的疫苗註冊系統（www.sf.gov/vaccinenotify）排隊等候，註冊時需要填寫年齡、職業、郵編和聯繫方式等等。註冊之後即收到短信和郵件，顯示屬於「1C」階段，如果輪候到了該階段，就會通知安排接種。

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