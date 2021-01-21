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竊商業機密前Google工程師 獲川普特赦

編譯組／美聯社聖拉蒙20日電
被控竊取Google自駕車商業機密的李萬多斯基獲川普特赦。（美聯社）
被控竊取Google自駕車商業機密的李萬多斯基獲川普特赦。（美聯社）

一齣在矽谷上演多時的肥皂劇20日劇情出現轉折，川普出人意料特赦了一名盜竊Google自駕車商業機密轉投Uber的工程師，讓他免去18個月的牢獄之災。

去年夏天判處前Google工程師李萬多斯基（Anthony Levandowski）18個月徒刑的聯邦法官艾沙普（William Alsup）說：「這是我見過最嚴重的商業機密犯罪，程度非同小可。」

李萬多斯基坦承，他竊取部分Google自駕車突破性技術，於2016年轉投Uber麾下，為Uber發展自駕車事業。不過，Uber否認曾使用過李萬多斯基從Google竊取的技術，但仍支付了2億4500萬元進行和解。

川普在關於李萬多斯基的特赦聲明中，引用艾沙普對李萬多斯基聰明才智的評語。聲明說：「李萬多斯基已經為自己的行為付出可觀的代價，未來，他希望能用他的聰明才智造福人群。」然而，川普在任時嚴厲抨擊中國竊取美國科技，正是美中展開貿易戰的主要原因之一。

由於爆發新冠疫情，李萬多斯基去年被判刑後並未入獄。為免李萬多斯基在獄中染疫，艾沙普決定延後執行他的刑期，實際執行日期將會在2月9日舉行的聽證會中決定。

得知獲得特赦後，李萬多斯基已推文對川普和所有支持他的人表示感謝。川普政府指出，李萬多斯基的特赦要歸功於13名人士的遊說，包括李萬多斯基的三名律師和PayPal共同創辦辦人提爾（Peter Thiel）。

李萬多斯基被判必須賠償Google1億7900萬元，這是他離開Google前獲得的獎金的一部分。李萬多斯基已於去年3月申請破產，還欠三名律師500萬元律師費，如今獲得特赦，他可以透過重新工作償還債務。

自駕車 Google 川普

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