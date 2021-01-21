波洛西國會被偷電腦 落俄情報局手裡?

20歲的威廉斯(Riley Williams)，被FBI發現1月6日從波洛西的國會辦公室中偷走了一台電腦。她已於18日被捕。(Getty Images)

美國一名20歲的美國女子已經被捕，她涉嫌於1月6日闖進眾院議長波洛西的國會辦公室，偷走了一部筆電或硬盤(a laptop computer or hard drive)；聯邦調查局正在調查她是否將電腦賣到俄國 ，最後落在俄國情報局手中。

20歲的賓州女子威廉 斯(Riley Williams)，如果真的把電腦賣給一名俄國人，就可能涉及國家安全的問題，因為波洛西電腦內可能存有關於國家安全的內容；不過FBI 強調，事件仍在調查中。

政治新聞網站Politico取得一份FBI的起訴書，起訴書說媒體公布的一段視頻，顯示威廉斯1月6日從波洛西辦公室取走了筆電或硬盤；起訴書說她意圖將電腦賣給一名身在俄國的俄國人，這名俄國人最後再將電腦賣給俄國情報局。

向FBI報案的目擊者，被FBI稱為威廉斯的情侶，他告訴FBI說，威廉斯有份闖進波洛西的辦公室，因為他和其他目擊者都從YouTube上的一段視頻看到身在波洛西辦公室的她。該段在YouTube公布的視頻為英國傳媒ITV所發布。

1月6日當天，威廉斯和父親一起前往華府示威；暴亂發生後，威廉斯開車將父親送回家，之後她的母親說，不知她去了哪裡。FBI的報告說，她可能逃走了，並且更改了電話號碼，又刪除了社交媒體的痕跡。美聯社18日報導，她已被FBI找到，並且被逮捕。