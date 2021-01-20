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NBA／勇士逆轉勝湖人 柯瑞：從未覺得會出局

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞說，雖然首節一度落後19分，但從未覺得會出局、沒有機會贏球。（記者劉先進／翻攝）
柯瑞說，雖然首節一度落後19分，但從未覺得會出局、沒有機會贏球。（記者劉先進／翻攝）

金恩博士紀念日的NBA重頭戲中，金州勇士在落後19分的情況下，末節一度打出15比2的衝擊波翻盤，以115比113戰勝衛冕冠軍湖人，終結對手五連勝。

本場柯瑞手感不佳，三分球12中3，但罰球7中7，得到26分7助攻。最後1分7秒，面對湖人防守大鎖戴維斯（Anthony Davis），他眼花繚亂的運球後投中三分，鎖定勝局。柯瑞賽後表示，即使落後19分，也從沒覺得球隊出局、沒機會贏球。在場上不斷戰鬥，瘋狂的事情就會發生。

1月8日，勇士本賽季主場對陣快艇，同樣在落後22分情況下逆轉。教頭柯爾執掌勇士以來，有29場比賽在落後至少15分時翻盤取勝，如此逆轉同時期排第二名。韌性可見一斑。湖人領先19分輸球，是王牌詹姆斯（LeBron James）加盟湖人出戰以來、被逆轉的最大分差。

勇士休賽期重金交易來的胡巴（Kelly Oubre, Jr.），此前三分聯盟墊底，投射能力一直為人詬病。但在18日晚貢獻賽季開始以來最佳表現，18中9得到23分4籃板2抄截2蓋帽。柯瑞在賽後記者會上，稱讚胡巴攻防兩端表現俱佳，可能是他（在勇士）打得最好的一場比賽。

柯瑞還表示，雖然首節一度落後19分，但從未覺得會出局、沒有機會贏球。「相比開賽對陣布魯克林籃網和密爾沃基公鹿的敗局，對陣湖人感覺不一樣。我們不想再次步入同樣的落後境地，只要在場上不斷戰鬥，瘋狂的事情就會發生，我們已經逆轉兩次了。希望對陣其他對手，能開局就保持領先，比賽更容易打。」

勇士將在周三、四主場背靠背迎戰聖安東尼奧馬刺和紐約尼克隊。

勇士 湖人 柯瑞

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