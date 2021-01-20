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屋崙關3消防站？市議員：威脅居民健康安全

記者劉先進／屋崙報導
因為財政缺口，屋崙打算關閉數家消防站。圖為屋崙消防員去年11月在撲滅一家廢棄建築的大火。（記者劉先進／攝影）
因為財政缺口，屋崙打算關閉數家消防站。圖為屋崙消防員去年11月在撲滅一家廢棄建築的大火。（記者劉先進／攝影）

為應對6200萬元的財政缺口，屋崙去年12月決定削減3000萬元消防局和警局的預算。其中，從1月到6月，市府將暫時撤掉三個消防分隊（即關閉消防站），以節省約500萬元，預計可能導致部分區域的11個電話的消防隊反應時間，比國家消防協會制定的標準慢。此舉遭到屋崙市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）反對。

卡普蘭表示，消防局的支出是低於預算的，與市府目前的預算缺口沒有任何關係。其他市府部門共超出預算3200萬元，才造成屋崙的財政問題。市長薛麗比和市行政官瑞斯金（Edward Reiskin）錯誤地將消防局作為彌補預算缺口的目標，使居民的健康和安全受到重大威脅。

卡普蘭說，市長薛麗比和市行政官瑞斯金在2020年12月表示，為節省資金，打算關閉消防站，削減屋崙消防和緊急醫療服務。他們現在又表示，1月15日前就要關閉消防站。市長和市行政官沒有在任何公開會議上介紹他們的計畫，社區沒有機會提出意見。對關閉消防站，市議會既未批准，也沒投票贊成。市長和行政管理的作法，在毀滅性的疫情中，將極大危及屋崙居民的健康和安全。

卡普蘭說，屋崙消防員不僅對保護城市免受近年來急劇惡化的野火侵害至關重要，消防員也是醫療緊急情況下的第一響應者。在疫情期間，消防員輔助醫務人員和緊急醫療技術員為社區提供重要的服務，冒著巨大的個人風險，保護所有人。在火災或醫療緊急情況下，時間至關重要。僅僅幾分鐘的延誤，就意味著生死之別。

與此同時，社區成員、宣導者、消防員也都一致譴責削減消防局預算，呼籲市長和行政長官停止威脅屋崙人生命的行動。

第四區市議員盛滔（Sheng Thao）也表示，山火的高風險不再局限於一個季節，由於氣候變化，大家必須和山火整年做戰鬥。地方司法機構應該專注於擴大保護居民的能力，而不是削減它。「我理解屋崙市在預算方面處於困難的境地，但這些削減不僅對生活在山火高風險地區的數千名屋崙居民構成危險，而且對所有屋崙人和鄰近城市的安全構成危險。此外，在任何緊急情況下，包括槍支暴力事件，消防員往往第一時間趕到現場。削減消防服務，會降低民眾的安全係數。 」

屋崙市議員卡普蘭表示，消防局的支出低於預算，與市府目前的預算缺口沒有任何關係，反...
屋崙市議員卡普蘭表示，消防局的支出低於預算，與市府目前的預算缺口沒有任何關係，反對關閉消防站。（記者劉先進／攝影）

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