屋崙華埠搶劫 目擊者不敢拍照

社媒上流傳的視頻顯示，被搶的亞裔男子右手受傷，正在和消防局溝通。（記者劉先進／翻攝）

屋崙華埠商戶數個目擊者18日表示，16日下午3時20分，華埠9街發生一起持槍搶劫案，非裔 劫匪搶走亞裔 男子的皮包。男子抓住不放，一番拉扯之後，劫匪跳上同夥車加速逃離，男子不放手，被拖行了一段距離，所幸沒有大礙，只是手部受傷，整個搶劫過程不到20秒。目擊者Queenie表示，他本來想手機拍照給警方使用，但得知開車的劫匪有槍，有其他目擊者還被劫匪拿槍威脅。考慮到安全，只能作罷。

Queenie說，事發時有兩個非裔劫匪作案，一個開車，一個搶劫，車子停車在雙向車道上。她在店內上班，有事出去打電話，忽然聽到大叫聲，下意識的認為有人吵架。仔細觀察發現，亞裔男子正在和非裔劫匪拉扯一個皮包，而男子家人受驚嚇後高聲喊叫，稍遠等綠燈的其他車輛看到搶劫後，也不斷鳴笛示警。

劫匪更害怕，跳上副駕駛座位後，男子還抓住皮包不放，劫匪不斷打男子的右手，車子加速，將亞裔男子拖行數秒鐘，大概有四到五輛車停泊的距離。亞裔男子不得不放手，整個搶劫過程不到20秒。Queenie說，「當時真的好擔心男子被輾壓，幸好沒有。雖然男子長得人高馬大，但這樣和劫匪拚命，容易出現意外。」

Queenie說，本來準備拍照，提供給警方破案。但另外一個華人 女性目擊者跑過來表示，她也準備用手機照相，開車的兇嫌用手槍指著她，所以趕緊彎腰躲避，好在對方沒有開槍。「聽目擊者這麼說，我當然不敢再拍，事後想來有些害怕。」

商戶李先生表示，事發後沒幾分鐘，他經過現場，發現有警車和消防車在忙碌。詢問周邊商戶得知，兩個劫匪聯手作案。受害者是一家人出行，疑似一對夫婦、女兒，和一個老太太。聽受害者口音，推測是越南裔。

在華人社區社媒上廣泛流傳的一段視頻顯示，消防車、警車全部趕到現場，受傷的男子捂著傷口，正在和消防員交談。警方則在詢問一個戴口罩的亞裔女子，女子情緒激動，大聲講述搶劫過程。

李先生表示，一旦遭遇搶劫，不要和劫匪搏鬥，以免造成不必要的風險。但也可以理解亞裔男的心情。因為這一家人開的並非豪車，也許皮包中有數百元現金，是一家人的生活費，在疫情之中，這點錢至關重要。

李先生提醒華人朋友，上車前留意周邊環境，避免成為劫匪下手對象。有一次，他送太太上車，剛走上車，就發現前面有一個非裔開的車子沒熄火，準備離開，推測此人是在路邊守株待兔，尋找下手對象。「開車時，如果看到前後有人車子不熄火，在車上等待，就要特別小心。」

據悉，屋崙警方正在密切調查此事。並尋找周邊商戶攝像頭線索，以抓捕劫匪。