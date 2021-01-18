台灣清華大學新文學館 擬設王默人紀念花園

王默人和周安儀共捐資150萬美元資助興建國立清華大學文學館。（由周安儀提供）

台灣 國立清華大學近日提案，在學校新文學館前方設置「王默人周安儀紀念花園」，並在新竹市靈骨塔購置塔位兩個，來安放旅美知名作家王默人的骨灰及他的妻子周安儀百年後的骨灰。校方每年都會派員到場懷念。

王默人（本名王安泰）因心臟病發，於2020年12月30日在舊金山辭世，並於2021年1月9日在中半島柯爾瑪（Colma）義大利 墓場舉行葬禮後火化。

周安儀稱，這是國立清華大學賀陳弘校長的特別助理尹秀蓮以電郵形式，於1月14日向她所做的說明。

周安儀表示，希望方案最近能得到有關單位的批准。在文學館落成時，她將在美申請骨灰批准書，將王默人骨灰帶到文學館落葉歸根。

國立清華大學文學館預定於今年初開工。去年12月11日，周安儀已匯了10萬美元 給國立清華大學。她今年還將匯出140萬美元，共計捐助150萬美元。國立清華大學也拿出150萬美元，共計300萬美元，約合1億元新台幣。

這些款項將興建四層高共2萬5000多平方英尺的文學館，預計於今年12月份完工。

國立清華大學曾於2015年向王默人頒授榮譽文學博士學位，並於2017年推薦王默人角逐諾貝爾文學獎。