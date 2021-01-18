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硬碰硬！ 勇士想贏衛冕湖人 要闖3大難關

記者劉先進╱舊金山報導
要戰勝衛冕冠軍湖人，柯瑞的發揮至關重要。（記者劉先進／攝影）
要戰勝衛冕冠軍湖人，柯瑞的發揮至關重要。（記者劉先進／攝影）

18日是金恩博士紀念日，NBA將上演重頭戲，金州勇士做客聯盟榜首的洛杉磯湖人。勇士想拿下衛冕冠軍，需克服三大難關。柯瑞的進攻，隊友投射空位三分，無限換防時，注意防外線和對手攻筐的平衡，搶好籃板。

勇士的招牌自然是柯瑞的進攻帶動作用。由於湯普森賽季再次缺席，球隊的進攻重任落在柯瑞身上。他目前場均28.4分5.6個籃板、6.2個助攻，得分排名聯盟第三，更有單場62分刷新職業生涯最高的記錄。但籃球始終是團隊運動，個人能力再強，也需要隊友給力，投中空位。

教頭柯爾強調，對陣湖人不會改變首發陣容，即柯瑞、格林、維金斯( Andrew Wiggins )、懷斯曼( James Wiseman )和胡巴（Kelly Oubre, Jr.）五人上場。湖人目前百回合防守效率聯盟第一。考慮到柯瑞的超強火力，湖人極有可能過半場就包夾，甚至某些時候採用一四聯防，用人海戰術消耗柯瑞。從柯瑞的進攻角度看，他需要出手更堅決和快速，比如早點叫高位擋拆，利用對手防守漏洞，突破內線得分。

勇士也可以利用格林的傳球，發牌給其他隊友投射。由於柯瑞面臨的防守壓力，胡巴等人會有更多的空位三分。目前，在出場時間20分鐘以上的球員中，胡巴三分66中13，排名墊底。他需要更好的把握空位投中，減輕隊友的得分壓力。值得慶幸的是，維金斯的三分投射手感逐步回升，已經到了聯盟中游水平（排名第96），勇士的得分點逐漸趨於穩定。

湖人休賽期引入多個球員，三分投射能力大幅提升，命中率已漲到聯盟第四。而勇士在比賽關鍵時刻，喜歡用柯瑞、格林、貝茲莫、維金斯和達米·李（Damion Lee）的小個陣容，利用無限換防施壓，輔以格林的適時協防。但勇士需要在防守三分和油漆區上平衡。

勇士的小個陣容，換防、覆蓋三分有效率。卻個子太小，搶籃板不佔優勢，進攻籃板率和籃板率在聯盟墊底。而湖人去年奪冠的原因之一，就是詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）超強大個鋒線的天賦碾壓，本賽季籃板率聯盟第三。這意味著，湖人的大個子可以在內線翻江倒海，也可以在隊友投丟後繼續搶籃板，發動二次進攻，這恰恰是勇士的軟肋所在。

面對西區勁敵，柯爾開始一頓狂讚，灌起了迷魂湯，稱讚湖人有信心贏得總冠軍，同時沒有奪冠後的疲憊，「這有點像當時勇士73勝那一賽季的狀態。」戰況到底怎樣發展，且看雙方鬥智鬥勇。

湖人王牌詹姆斯，是球隊的進攻發動機。（記者劉先進／攝影）
湖人王牌詹姆斯，是球隊的進攻發動機。（記者劉先進／攝影）

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