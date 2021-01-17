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CES全數位線上展示 嶄新個性化體驗

記者黃少華╱專題報導
受新冠疫情衝擊，往年在拉斯維加斯萬人空巷的場景沒有呈現在2021年CES展上。（記者黃少華／攝影）
受新冠疫情衝擊，往年在拉斯維加斯萬人空巷的場景沒有呈現在2021年CES展上。（記者黃少華／攝影）

受新冠疫情影響， 2021年國際消費性電子展（CES）首次於1月11日至14日線上舉行。這是全球最大的電子商品展示會。今年共吸引了全球1940家科技企業參展。其中，1300多家外企來自150多個國家。有近700家參展企業是初創公司。

2021年CES展首次遠程舉辦並在直播台進行大量訪談。（CES展媒體圖片）
2021年CES展首次遠程舉辦並在直播台進行大量訪談。（CES展媒體圖片）

展會個性化 創造數位價值

這是一場高度個性化體驗的展會。與會者可以看到最新的產品發布，聽取全球有遠見者的見解，與全球品牌和初創企業接觸，與來自全球各地的與會者聊天和會面，根據個人喜好接受建議。現場主播台作為「基地」，引導觀眾記性數位體驗。

CTA總裁兼執行長夏皮羅（Gary Shapiro）說：「即使我們在2022年返回拉斯維加斯，數位化轉型仍將持續數年。我們已看到了數位連接的價值，歡迎來自世界各地更多的人。」

CES執行副總裁丘普卡（Karen Chupka）表示：「各行業在2021年CES展上實現了數位化融合。這是企業發布公告、推出產品以及與受眾建立聯繫的媒介。全數位格式為科技對話帶來了新的聲音。」

CES直播台多位知名主播帶來了最新的CES新聞和亮點。包括：Justine Ezarik、Rich DeMuro、Naomi Kyle、Brian Tong。

直播台採訪了頂級行業領袖，包括企業家庫班（Mark Cuban）、Female Quotient和CES官方平等合作夥伴紮利斯（Shelley Zalis），以及AT&T、奧迪、博世、國際足聯、Humana、Hyperion、印第安納波利斯汽車公司、Speedway、Material Impact、歐姆龍醫療、飛利浦、寶潔、三星電子、聯合人才機構的領導人。

全球多國領導人和決策者分享了他們對創新未來的見解。包括：拜登新政府的美國國家經濟委員會候任主任德雷塞（Brian Dreese）、法國數位轉型和電子通信部長科布里奧（Cédric O）、荷蘭經濟事務和氣候政策的國務秘書莫凱伊澤（Mona Keijzer）、英國交通大臣麥克萊恩（Rachel McLean）等。

人工智慧仍然是CES主旋律之一。（記者黃少華／攝影）
人工智慧仍然是CES主旋律之一。（記者黃少華／攝影）

逾百場會議 分享新創科技

本屆CES展安排100多場線上會議，邀請大科企領袖分享「美好未來」的前景，讓觀眾詳細了解推動世界向前發展的新創科技。

1月12日的線上會議，最受矚目的是當天中午由通用汽車（General Motors）董事長兼執行長巴拉（Mary Barra）發表的開幕式主題演講，分享通用汽車推進機動性的轉型戰略。

巴拉和其他高管在會上討論了未來開發飛行汽車的潛在計畫。作為凱迪拉克豪華和電動汽車產品組合的一部分，通用計畫涉足「個人空中出行」領域。它包括自動穿梭機和電動垂直起降（eVTOL）飛機，以及更常見的飛行汽車和空中計程車。

通用飛行汽車的設計可容納一名乘客，並在屋頂和其他城市目的地之間以大約56英里的時速行駛。通用已經設計了兩種自主概念的模型，但尚未對外發布更多細節。

此前，通用已經推出了新型的EV600電動貨車。

通用汽車設計豪華蛋形電動汽車和一架單座電動垂直起降（eVTOL）飛行車。（圖片由...
通用汽車設計豪華蛋形電動汽車和一架單座電動垂直起降（eVTOL）飛行車。（圖片由通用汽車提供）

2021年CES展的新創產品將跨越科技行業，從汽車到數位健康、5G、智慧城市等。1月11日的媒體日，全球各大媒體參加了大科技品牌近20場線上記者會。媒體日提供了對2021年CES展的預期主題和趨勢。包括「一個更智慧的家」、「創造一個家」、「辦公室和鍛鍊空間」、「更安全未來的永續產品」、「交通和流動性創新」。

Verizon董事長兼執行長維斯特伯格（Hans Vestberg）發表關於5G的主題演講，論述了Verizon 5G超寬頻網路的基本特性是如何實現的。這些特性包括無與倫比的上傳和下載速度、巨大的容量和超低的延遲、支持更多連接的設備和移動連接、更快速響應的服務部署、能效和可靠性的新標準。

Verizon分享了5G超寬帶支持的各種項目和合作夥伴關係的最新情况。包括NFL應用程式中的Verizon 5G超級體育場體驗，以及觀看和體驗體育賽事的轉變。通過5G擴展博物館體驗和大都會藝術博物館的沉浸式藝術體驗；與UPS和Skyward合作，支持全國無人機交付網路；部署15個5G超寬帶直播國家場館。Verizon還為觀眾提供了一種身臨其境的5G娛樂體驗。

5G的應用領域越發廣泛。（記者黃少華／攝影）
5G的應用領域越發廣泛。（記者黃少華／攝影）

其他重要的主題演講包括：

•AMD總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）：新款Ryzen 5000系列移動處理器，分為兩類：用於遊戲和內容創作的筆記型電腦的H系列和用於超便攜筆記型電腦的U系列。

•Best Buy執行長巴里（Corie Barry）：在疫情大流行期間轉變，讓客戶掌控購物模式，無論是居家線上購物、預訂後路邊取貨還是親自到店面購物。

•萬事達卡執行長米巴赫（Michael Miebach）和Accenture執行長斯威特（Julie Sweet）：預測未來十年的科技趨勢。

•沃爾瑪執行長麥克米倫（Doug McMillon）：5G、人工智慧和機器人科技將如何改變業務；沃爾瑪如何使員工保持健康和客戶滿意度，公司對多元化和包容性的承諾。

•微軟總裁史密斯（Brad Smith）：確保網路安全和客戶隱私，科技行業的良知責任。

•MediaLink董事長兼執行長卡桑（Michael Kassan）和華納傳媒董事長兼執行長薩諾夫（Ann Sarnoff）：不斷發展的娛樂業以及該行業在疫情大流行後的世界將是什麼樣子。

•Springhill執行長卡特（Maverick Carter）、耐克北美行銷副總裁洛夫頓（Adrienne Lofton）和通用汽車全球首席行銷官瓦赫（Deborah Wahl）：行銷人員和品牌如何在當今的環境中進行調整和創造。

•亞馬遜、Google和推特的隱私部門負責人：新的隱私條例和新增消費者信任的必要性，科技公司必須讓用戶對數據有更多的控制權。

•洛克希德·馬丁公司、太空探戈公司的領導人與美國宇航局的代表，一起討論了科技在加速太空研究和突破方面的作用，這將造福全人類。

全球科技巨頭 推介新創產品

全球眾多頂級科技巨頭也在媒體日上推介了各自的新創產品。讓媒體率先獲得最新資訊，包括產品發布和技術趨勢。

•博世：推出一款支持人工智慧的可穿戴健身跟蹤器，識別和記錄各種類型的健身活動。

•佳能：提供在相機和打印機之外的全數位消費電子展計畫，包括重新定義天文觀測及處理食物浪費。

•卡特彼勒：分享全自動採礦卡車的第一個命令應用程式。

•海信：推出75英寸到100英寸的全系全色激光電視產品。

•Indy：推出世界上第一輛全自動賽車。

•英特爾：分享MobileEye未來移動性的新聞，包括計畫在上海、東京、巴黎和底特律開設部署中心，使用自製的鐳射雷達感測器。

•科勒：推出可觸摸控制的水龍頭和管理整個家庭的水監控裝置。

•LG電子：推出新一代LG PuriCare™高品質空氣管理生產線；重新設計的並排冰櫃； 2021 OLED evo電視系列和QNED迷你LED電視；CLOi UV-C消毒機器人。

•麥格納國際：與LG電子合資製造電動馬達、逆變器、車載充電器和相關電子驅動系統，以支持全球汽車電氣化發展。

•梅賽德斯-賓士：展示了MBUX Hyperscreen信息娛樂系統，套件幾乎完全貫穿EQS轎車內部整個寬度，同時捆綁三個截然不同的OLED顯示屏，操作更直觀。

•歐姆龍醫療：宣布第一個專為高血壓患者設計的遠程監測服務VitalSight。

•松下：將新的360度沉浸式娛樂中心帶入生活，並推出最新的OLED電視JZ2000。

•飛利浦：宣布Sonicare 9900 Prestige電動牙刷，改進刷毛角度後，能刷除的牙菌斑是現有牙刷的20倍。

•三星電子：推出4門Flex定製冰櫃，可為任何廚房定製。

•施耐德電氣：展示有史以來第一款Square D連接燈開關（X&XD系列）和Acti9 Active產品，共同為家庭提供獨特的能源管理解決方案。

•創維：展示搭載專有變色龍芯片技術的2021年五大北美電視系列產品。

•索尼：推出了能搭載Alpha相機的最小無人機Airpeak，採用四旋翼設計並配有兩個可在飛行過程中收回的起落架，用於視頻內容製作和專業攝影。

•台灣科技競技場：預覽了100個初創公司當中的一部分，包括智慧生活、科技公益、網路安全和雲解決方案、醫療健保和健康、移動科技。

•TCL：推出有史以來第一款LED屏幕超薄的Google電視，為觀眾提供更逼真、更清晰的畫面。

CTA還在媒體日上展示了2021年的科技趨勢，並獨家預覽了美國消費科技一年行業預測。他們表示，2021年美國科技行業的零售收入將達到4610億美元，同比增長4.3%。隨著美國人在疫情大流行期間居家避疫，依靠科技保持娛樂、互聯和健康，流媒體服務、5G連接和數位健康設備將在2021年在科技領域脫穎而出。

台灣科技創新館帶來了上百家台灣新創企業的最新科研成果。（記者黃少華／攝影）
台灣科技創新館帶來了上百家台灣新創企業的最新科研成果。（記者黃少華／攝影）
2021年CES展以全數位化形式進行。（CES展官方圖片）
2021年CES展以全數位化形式進行。（CES展官方圖片）
機器人科技正快速改變生活和商業模式。（記者黃少華／攝影）
機器人科技正快速改變生活和商業模式。（記者黃少華／攝影）

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