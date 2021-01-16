亞裔口角 42歲男用刀「處決」對手

案發地是西屋崙一個越裔聚居和營商的社區。（圖片取自Google地圖）

東灣屋崙 （Oakland，又譯奧克蘭）西部社區上周發生一宗亞裔 居民之間發生口角而導致殺人的慘劇。42歲的男性嫌犯陳沖（音譯，Trung T. Tran，又名Tran T. Tran），承認用刀「處決」了52歲的男性死者武玄東（音譯，Xuan Dong Vo）。

陳沖被控謀殺罪，目前被關押在東灣都布林（Dublin）的聖他利達拘留所 （Santa Rita Jail），沒有保釋。他已於1月14日（周四）上午首次出庭。但根據法庭記錄，他尚未提出抗辯。

本案發生的時間在1月9日晚上10時之前。地點在西屋崙7th Avenue 1200號街區，靠近柯林頓廣場（Clinton Square），是不少越裔居住和經營小商業的社區。

根據陳沖向警方的交代，案發前，陳沖感受到武玄東在言語上的不尊重。武玄東還推搡了陳沖，引發了兩人之間的肢體衝突。

警方探員加西亞（Wencelslao Garcia）描述，當兩人口頭爭執進一步激化，情緒失控的陳沖用掛在他胳膊上的鐵錘和撬棍擊打武玄東的頭部，然後往武玄東的脖子上捅了一刀。加西亞指出，在武玄東倒地後，「陳沖說他必須結束這一切，所以從自己身上拔出刀子來處決受害者，並在受害者脖子上捅了一刀」。

警方表示，陳沖的說法得到了其他目擊者的證實。

案發兩天後的1月11日，陳沖在案發地被捕。但他用水桶、防水布和其它物品將自己困在露營車內數小時。警方最終說服他投案自首。警方稱，在對峙中，陳沖揮舞著一支仿製步槍。

警方調查人員注意到，露營車車門口周圍有已經乾涸的血跡。但警方沒有說明這些血跡的DNA是否與任何人匹配。