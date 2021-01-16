我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

亞裔口角 42歲男用刀「處決」對手

記者黃少華／屋崙報導
案發地是西屋崙一個越裔聚居和營商的社區。（圖片取自Google地圖）
案發地是西屋崙一個越裔聚居和營商的社區。（圖片取自Google地圖）

東灣屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）西部社區上周發生一宗亞裔居民之間發生口角而導致殺人的慘劇。42歲的男性嫌犯陳沖（音譯，Trung T. Tran，又名Tran T. Tran），承認用刀「處決」了52歲的男性死者武玄東（音譯，Xuan Dong Vo）。

陳沖被控謀殺罪，目前被關押在東灣都布林（Dublin）的聖他利達拘留所（Santa Rita Jail），沒有保釋。他已於1月14日（周四）上午首次出庭。但根據法庭記錄，他尚未提出抗辯。

本案發生的時間在1月9日晚上10時之前。地點在西屋崙7th Avenue 1200號街區，靠近柯林頓廣場（Clinton Square），是不少越裔居住和經營小商業的社區。

根據陳沖向警方的交代，案發前，陳沖感受到武玄東在言語上的不尊重。武玄東還推搡了陳沖，引發了兩人之間的肢體衝突。

警方探員加西亞（Wencelslao Garcia）描述，當兩人口頭爭執進一步激化，情緒失控的陳沖用掛在他胳膊上的鐵錘和撬棍擊打武玄東的頭部，然後往武玄東的脖子上捅了一刀。加西亞指出，在武玄東倒地後，「陳沖說他必須結束這一切，所以從自己身上拔出刀子來處決受害者，並在受害者脖子上捅了一刀」。

警方表示，陳沖的說法得到了其他目擊者的證實。

案發兩天後的1月11日，陳沖在案發地被捕。但他用水桶、防水布和其它物品將自己困在露營車內數小時。警方最終說服他投案自首。警方稱，在對峙中，陳沖揮舞著一支仿製步槍。

警方調查人員注意到，露營車車門口周圍有已經乾涸的血跡。但警方沒有說明這些血跡的DNA是否與任何人匹配。

屋崙 亞裔 拘留所

上一則

舊金山伯納爾崗民宅火災 1居民失去住所

下一則

網上吹噓攻占國會 加州男、德州女被捕

延伸閱讀

調查支持國會暴亂 屋崙收繳100台警用手機

調查支持國會暴亂 屋崙收繳100台警用手機

東灣康柯德3.8地震 「好像汽車撞房子」

東灣康柯德3.8地震 「好像汽車撞房子」
白睿文、陳沖 線上談「張愛玲現象」

白睿文、陳沖 線上談「張愛玲現象」
白睿文與陳沖線上談「張愛玲現象」

白睿文與陳沖線上談「張愛玲現象」
屋崙市府律師 非裔帕克3度連任

屋崙市府律師 非裔帕克3度連任
才宣布參選 落敗國會議員羅斯 退選紐約市長

才宣布參選 落敗國會議員羅斯 退選紐約市長

熱門新聞

加州洛杉磯 Mission Hills地區一家養老院醫務人員8日正在施打莫德納疫苗。(Getty Images)

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

2021-01-11 00:28
輝瑞疫苗。(Getty Images)

美聯社：接種疫苗兩周 佛州醫死亡

2021-01-09 16:05
州長紐森在網上呼籲加州人留在家裡，減少病毒傳播。(Getty Images)

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

2021-01-09 22:55
加州正式宣布65歲以上民眾可開始接種新冠疫苗。（美聯社）

加州65歲以上 最快本周能打新冠疫苗了

2021-01-13 23:03
加州大型球場和停車場將設置疫苗接種站，以加快疫苗接種速度。（美聯社）

加州居家令 灣區等3個地區無限期延長

2021-01-12 22:51
紐森說，將會加快加州的疫苗接種，未來1周將可為100萬加州人接種。(Getty Images)

紐森下令加快施打 加州未來1周 百萬人接種

2021-01-09 22:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎