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金山午夜車技秀槍擊1死 未成年嫌犯被捕

記者李晗 / 舊金山報導
圍觀民眾提供的車技秀現場視頻，一輛白色的跑車不停地在原地迴旋、轉圈，即所謂的「甜甜圈」（doughnut）動作。（視頻截圖）
圍觀民眾提供的車技秀現場視頻，一輛白色的跑車不停地在原地迴旋、轉圈，即所謂的「甜甜圈」（doughnut）動作。（視頻截圖）

去年9月，舊金山的一場午夜非法「車技秀」（sideshow）發生槍擊事件，造成一死多傷，事件震驚灣區。五個多月後，警方宣布逮捕了一名未成年的嫌犯。

根據警方的供述，去年9月7日的午夜凌晨時分，在舊金山外米慎區（Excelsior）的車技秀現場發生了槍擊案。一名17歲的來自沙加緬度的男子涉嫌槍擊三人，造成一死兩傷。因為嫌犯未成年，所以警方未公布他的名字信息。

這名未成年嫌犯被控謀殺、持半自動武器攻擊、傷人、公眾場合開槍（discharging a firearm in public）等罪名。嫌犯被捕時，本身還捲入了另一宗在沙加緬度的企圖謀殺案。案件預計會在沙加緬度縣審理。

所謂的車技秀，緣起於東灣奧克蘭（屋崙），即在街頭較開闊區域、十字路口的地方進行車技表演，包括迴旋轉圈（doughnut）、站立開車等高難度表演。在舊金山今年已經出現過多次這樣的活動，也都往往會吸引上百人圍觀，街道因此被迫封鎖。因為活動涉及高難度駕車，可能會造成公物損毀、人員受傷甚至是死亡，各城市都有出台法令打擊這類非法活動。

去年槍擊案發生後，在灣區掀起極大的迴響。當時市長布里德（London Breed）協同警察局長史考特（Bill Scott）以及該區市議員安世輝（Ahsha Safai）召開發布會，宣布嚴打非法車技秀。

當時在現場圍觀車技秀的華裔蘇先生，也提供了現場視頻。視頻中可以看到，在午夜12時30分左右，有大量的人聚集在舊金山Persia和Mission街一帶。然後一輛白色的跑車不停地在原地迴旋、轉圈，即所謂的「甜甜圈」（doughnut）動作。

隨後在另一個視頻中，時間則是午夜0時58分，警方已經在該十字路口拉起了封鎖線，然後街道地面上躺著一個疑似受傷的人，不少警員都站在附近。據悉槍擊發生之後，人群一哄而散，大量警員介入。有附近居民也說，當天午夜警車、警笛聲持續了數分鐘。

槍擊 舊金山 灣區

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