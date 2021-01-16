網上吹噓攻占國會 加州男、德州女被捕

德州米德蘭市(Midland) 女川粉庫德(Jenny Cudd)，因為在網上發視頻吹噓她在1月6日攻占波洛西的國會辦公室，因此被認出和起訴。（Getty Images）

沙加緬度蜂報15日報導，當地一名川粉，因為在網上發布視頻吹噓他在1月6日攻占波洛西的國會辦公室，已經被認出，並且已經被捕。另外，德州 一名女川粉也有同樣的命運，她在網上發布的視頻，吹噓她攻破波洛西的辦公室，也因此而被認出，並且已立即被起訴。

聯邦調查局說，已認出超過200名於1月6日攻擊國會的嫌犯，並且已逮捕超過100人。FBI 局長雷伊(Chris Wray)說：「我們知道你(指暴徒)是誰。FBI探員會將你找出來。」聯調局搜捕數千名暴徒有兩個目的，一是起訴有關嫌犯，二是嚇阻再發生同樣的攻擊，包括在1月20日新總統就職當天在華府和50個州可能發生的暴亂。

被認出的沙加緬度男子是雷利(Jorge Riley)，他在視頻上說，1月6日是他第一次到華府，還說他攻進了波洛西的辦公室；視頻在社交網站Reddit發布，雷利是加州 保守派活躍組織「加州共和黨議會」(CRA)的成員，雷利被認出後，CRA證實他是其中一名成員，並且已經辭職。

除了視頻，雷利還在他的臉書網頁上公開了89張攻占國會的照片，大部分照片的現場都在國會大樓之內；FBI憑著視頻和照片起訴川粉「暴力闖入」國會罪。

至於德州被捕的庫德(Jenny Cudd)，她是米德蘭市( Midland)一家花店的老闆，曾經競選過米德蘭市市長；她在臉書發布的視頻上說：「我們擊破波洛西辦公室的大門。」但她被起訴時表示，她說的「我們」，並不包括她自己，她只是看到別人破門而入，她沒有進入波洛西的辦公室。她在視頻中還說到，她與「數百人」一起從一道門進入國會大樓。