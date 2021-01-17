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成為選舉人票代表 王曉薇實現美國夢

APAPA媒體部
王曉薇作為選舉人投票。（視頻截圖）
王曉薇作為選舉人投票。（視頻截圖）

美國的選舉制度中，有著獨特的「選舉人票」（Electoral college）的過程，也就是每個州的選民選出結果，然後由選舉人代為投票，最終獲得選舉人票多的候選人，勝出總統選舉。在紐約，華裔的王曉薇（Michelle Xiao Wang）通過積極參與社區與政治，被黨內推舉成為紐約選舉人票代表，與眾多高官領袖一同參與了紐約州的選舉人票的投票過程。

王曉薇表示，經歷過投下選舉人票的過程，像是實現了美國夢一樣，她感到無比榮幸。當天的選舉人票投票過程中，她作為紐約州29位選舉人代表之一，也是唯一的亞裔，在紐約州的首府奧爾巴尼（Albany）投下自己的一票。

當天作為選舉人出席投票的代表可謂「星光熠熠」，包括前總統柯林頓（Bill Clinton）與前國務卿喜萊莉·柯林頓（Hillary Clinton）夫婦，紐約州州長葛謨（Andrew Cuomo），以及紐約州議會參眾兩會的議長、紐約檢察長、紐約市主計長等等一眾高官。

之所以王曉薇能夠被推舉成為選舉人，與上述這些民選高官們同坐一起，就是因為王曉薇一直以來熱衷社區活動、參與主流政治，受到主流的認可。她說自己1988年來美留學，後來成家立業之後住在紐約市旁邊的長島。長島當地華人不多，自己小孩在上學的時候，學校裡幾乎沒有什麼亞裔。

為了不讓自己的小孩在校園內受到區別對待，王曉薇積極參與校園的事務，讓社區知道自己。她說，只要是有家長可以參加的項目她都會去，也就養成了積極參加公共事務的習慣。

從2013年開始，她也接觸到了亞太公共事務聯盟（APAPA），現在也是APAPA紐約分會的會長。她說當時與APAPA創辦人尹集成對話之後，深受感到尹集成雖然是長者，但是仍然有一股為了亞裔社區的熱誠，於是她自己也決定多多參與。

在2020年總統選舉中，王曉薇參與了大大小小的支持拜登的競選活動，包括組織志願者跑腿，參與打電話助選拉票等等。最終這些付出也被競選團隊以及紐約州民主黨內看到，於是就獲得推舉成為選舉人。全美共計有538張選舉人票，拿下超過270張算是獲勝。最終拜登拿下了超過306張選舉人票獲勝，川普則拿到232張選舉人票。

APAPA。
APAPA。
王曉薇與前總統柯林頓合影。（王曉薇提供）
王曉薇與前總統柯林頓合影。（王曉薇提供）

紐約州 投票 亞裔

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