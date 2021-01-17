防總統就職期間有示威 加州州府大樓戒備

沙加緬度市長史坦柏格要求民眾在總統就職期間避開州府大樓。（沙加緬度市府網站）

1月20日拜登 將會宣誓就職美國總統，在加州 州府，沙加緬度市長史坦柏格（Darrell Steinberg）向民眾發出呼籲，要民眾在總統就職典禮的一周期間內，避免到州府大樓（State Capitol），因為該地區可能會有抗議和示威活動。

同時史坦柏格也強調，會有大量的警員在州府大樓一帶戒備。早前有暴亂分子衝入國會大樓，造成死傷，引發全美震驚，因此各地也加強了保安。

早些時候聯邦調查局發出警告，有團體不滿總統選舉結果，計畫在本周末至就職典禮日期間，在全美50個州的州府大樓和華盛頓特區進行武裝抗議。史坦柏格在臉書（Facebook）分享的帖子中說，他也將會派駐執法部門，在州府大樓周圍地區進行大範圍的戒備，其中包括警察 、縣警局代表等都會加入。

史坦柏格說，面對可能發生的任何示威活動，目前出於安全原因，現在還不會透露相關應對計畫。他鼓勵居民在那段期間避開該地區，「鑑於這些潛在的安全問題，請避開州議會大廈及周邊地區。」

月初在華盛頓發生暴動後，加州和地方執法機構，正加緊在沙加緬度的州府大樓附近的加強保安，因為可能會出現騷亂分子試圖搞破壞，堅持要求川普總統連任。

面對可能發生的示威活動，州長紐森（Gavin Newsom）也表示，如果需要維持沙加緬度的安全，他準備召集加州的國民警衛隊（National Guard）維持治安。

紐森說，每個人都要保持高度警惕，保障自己的安全。他認為言論自由需要得到保護，但是不能夠訴諸於暴力，「我可以向您保證，我們的安全級別非常高。」