讀者來函／美國大熔爐 注入各族裔文化基因

李元慶。 (作者供圖)

北加州 的沙特縣（Sutter County）和宇巴縣（Yuba County）是加州中部最佳的農業地區，其中95%的桃子都是錫克族農民生產的，還有李子，核桃、美國 大杏仁等。

錫克族有著很強的宗教信念和文化，錫克教廟（Gurdwara）是他們聚集的中心，禱告和商議社區事務。錫克教廟的大門向印度 教、穆斯林、還有其他人敞開，幫助不分種姓的新移民。

錫克族這方面比清真寺有所不同。在烏魯木齊的清真寺，我當時一個都沒有進去過，因為我不是穆斯林，所以人家不讓進。

他們第一代就有成為議員、或者美國法官的，他們的英文程度、對西方民主制度的熟悉、以及政治的參與程度都勝過華裔第一代許多。

不像華裔和日裔，很多錫克族印度裔留在了加州的中部的農業區。他們多是土地的擁有者，有位名叫Didar Singh Bain的「大地主」，土地擁有量達到上萬公頃，包括州府沙加緬度機場附近的一些地方。

他們新一代受到教育後，有些走出了農田去了城市。我認識另外一位印度裔年輕同事，就是從加州湖總部農業地帶出來的。這個小年輕夫妻兩人都是耶魯的本科和碩士畢業，妻子是華人，其父母都是從大陸來的留學生，她算是第二代。這小伙子好像沒有再上學的想法，已經生了孩子，挺安心。

美國是大熔爐，早期因為移民的限制，這裡的錫克族男性同墨西哥裔婦女成婚，下一代成為真正的美國人，還有著兩邊的文化和基因。

新一代印度裔同大陸留學生的女兒在耶魯相識，回到「家鄉」加州，最近在宇巴市（Yuba City）買了住房。他們的孩子將是具有印度和中國兩邊文化和基因的一代，更多的應該是美國的文化。

這就是美國，文化和基因的大熔爐。我們都是移民，或者移民的後代（除了土著印第安人），都是美國的主人。美國文化影響了我們，我們的文化和基因又注入美國。