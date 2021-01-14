柯瑞未得30分 勇士遭溜馬逆轉

數據顯示，本賽季當柯瑞至少砍下30分時，勇士5勝0負。但柯瑞沒超過30分時，1勝5負。（記者劉先進／翻攝）

金州勇士 12日晚以95比104不敵背靠背作戰的印第安納遛馬，兩連勝終止。勇士第三節還領先2分，末節最後5分鐘風雲突變，遛馬連續命中三分和補籃，打出13比0的衝擊波，反超11分，最終拿下比賽。

勇士招牌明星柯瑞 手感不佳，17中7得到20分4籃板3助攻2抄截。維金斯( Andrew Wiggins )22分7籃板3助攻，單場5個蓋帽，刷新職業生涯新高。此前三分命中狂鐵的胡巴（Kelly Oubre, Jr.）三分7中3，得到17分5籃板，達米·李（Damion Lee）12分。勇士終極版的小個陣容，雖然能無限換防，卻難以護框，內線得分少了18分。

柯瑞最近兩場遭遇對手的一四聯防（Box-And-One），手感低迷，33投9中。數據顯示，本賽季當柯瑞至少砍下30分時，勇士5勝0負。但柯瑞沒超過30分時，1勝5負。勝的那一場，險勝暴龍1分。

柯瑞賽後說，一四聯防是不尊重人的防守（janky defense，指包夾一個人，忽略對手其他球員的投射能力），無論是他投中，還是弱側隊友命中，最終都能撕碎這種防守（ pick it apart），但他認為球隊還需要花一點時間拆解防守。一四聯防可能會比過去幾年發生得更多，球隊需要找到一些關鍵的套路和看投籃機會來投射。勇士必須解決這個難題，保持侵略性。

柯瑞說，上半場勇士打得很穩健，還領先7分。但遛馬隊風格強硬，拚勁十足，即使是背靠背比賽，勇士也給他們了太多機會，讓他們有了一線生機。這樣的球隊，只需要一點希望和變化，來翻轉勢頭，他們利用了這一點。這樣輸球很艱難，但勇士必須保持士氣，迎接接下來的客場之旅。

因為新冠疫情 追蹤隔離政策，鳳凰城太陽湊不齊8個人上場，勇士15日客場對陣太陽的比賽將推遲。