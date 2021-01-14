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金山華人區爆持槍連環搶案 1嫌被逮

記者李晗 / 舊金山報導
持槍搶案的作案工具。（金山警局供圖）
持槍搶案的作案工具。（金山警局供圖）

舊金山華裔聚居區的訪谷區（Visitacion Valley），在去年年末發生持槍連環搶案，其中一名受害人是61歲的亞裔女性長者。1月13日警方發通告抓捕一名29歲的嫌犯，非裔的布蘭其（Melthon Branch），同時公布了嫌犯搶劫時所持的槍械照片。

根據警方的通報，去年12月23日下午4時左右，訪谷區在15分鐘內發生三起搶劫案，警方接報的時間分別是4時17分、4時20分，和4時30分。三起搶劫的地點分別是位於Burr Ave、McCarthy Ave，以及Peabody St，均是位於訪谷區內。

因為三起搶案的時間接近，地理位置上也靠近，且受害人描述的搶匪特徵也存在一致性，警方初步斷定應該是同一人所為。三起搶案均是持槍搶劫，一名男子持槍要求受害人交出錢財，然後搭乘一輛Kia SUV逃逸。

三起搶劫案中，有一名受害者是一位61歲的亞裔女性。當時嫌犯持槍要求亞裔女性交出財物，亞裔女性則交出了自己的錢包，裡面有信用卡、現金和個人身分證件。另外兩名受害人則分別是17歲和75歲的西語裔男性，被搶走了現金和手機。

布蘭其是沙加緬度居民，警方在中谷一帶找到他，並且確認了相關的逃逸車輛以及作案的槍械，將他逮捕。布蘭其本身因為涉嫌犯下其他罪行而處於保釋期間。現在他被加控搶劫、持致命性武器攻擊等罪名。

針對治安問題，訪谷區的市議員華頌善（Shamann Walton）的辦公室也將在1月25日召開面向華裔社區的社區治安會議，目前會議細節還在籌備當中。市議員辦公室主任朱凱勤說，辦公室正在與舊金山市警察局商討，在訪谷區增派更多的步行巡警。訪谷區一帶屬於金山警局英格賽分局的轄區，現任局長溫仕威（Chris Woon）是華裔。

亞裔 華裔 舊金山

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