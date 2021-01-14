屋崙幽靈船火災致36死 被告將認罪 或判刑9年

發生在2016年12月2日的屋崙幽靈船大火，造成36人死亡，現場是占地1萬平方呎的貨倉，貨倉的內部和屋頂全部被焚。(Getty Images)

2016年12月2日，違規住著很多藝術家的屋崙 幽靈船倉庫（Ghost Ship Fire），開電子音樂派對時突發大火，36人喪生，是美國 最致命的夜總會大火之一。倉庫創意總監哈瑞斯（Max Harris）前年被判無罪，而另一被告、50歲的倉庫主租戶艾米納（Derick Almena）因為12位陪審團看法不同，陷入僵局而導致流審。

阿拉米達地檢長辦公室13日通知受害者家屬，預計艾米納將在1月22日接受認罪協議，將對36項過失殺人罪指控認罪，法官將在22日後的一個月至六周後宣判，估計判罰他九年監禁。不過，據家屬透露，由於他關押期間聲譽不錯，表現良好，可能不會再被關押。他還有可能再接受一年半的強制監控和監管，類似於他目前的居家軟禁狀態（house arrest），以及接受三年的監督緩刑。

艾米納在繳納了15萬的保釋金後，於2020年5月被釋放。自2017年6月被捕以來，一直被關押。目前仍然被軟禁在Lake County 上湖市（Upper Lake）帶著腳踝監視器，其太太和孩子也居住在一起。

多蘭（Colleen Dolan）的女兒切爾西（Chelsea Faith Dolan）在火災中喪生。她表示，當聽到被告只是輕描淡寫的懲罰（a slap on the wrist）時，心碎一地。「我想讓女兒回來，想與失去的孩子在一起生活，一切已不可能。艾米納卻可以和家人在一起。」

官方消息說，倉庫一個出口被封鎖，也缺少安全措施如火警、標記出口和噴灑滅火器。但調查單位始終未確定起火原因。在火災發生前數月，市府官員就收到有關該倉庫的投訴，警員也去現場調查，雖然敲過倉庫的門，卻沒進去檢查。市府被認為有責任。

到目前為止，因火災而起訴的民事案件已與屋崙市府雙方達成了3270萬的和解，其中2350萬將給受害者家屬，920萬美元將給在火災中倖存但受重傷的麥克斯韋爾（Samuel Maxwell）。此外，還與太平洋瓦電（PG&E）公司達成和解，但和解金額未透露。

代表部分受害者家庭的律師亞歷山大（Mary Alexander）說，原告還與幽靈船倉庫的華裔業主吳蕭楚娜(Chor Ng)等人達成了和解。不過，由於吳家計畫申請破產 ，和解還在等待中，這可能會推遲向受害者家屬發放和解款。