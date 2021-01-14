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僑胞返台新規 1·16免費線上講座說明

記者李榮／庫比蒂諾報導
北加州急難救助協會庫比蒂諾將舉辦秋冬防疫專案專題講座，介紹「入境新措施，防疫不鎖國」以及「海外僑胞常見的戶籍問題」。（北加州急難救助協會庫比蒂諾提供）
北加州急難救助協會庫比蒂諾將舉辦秋冬防疫專案專題講座，介紹「入境新措施，防疫不鎖國」以及「海外僑胞常見的戶籍問題」。（北加州急難救助協會庫比蒂諾提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，台灣也啟動「秋冬防疫專案」，提高防疫規格。在疫情嚴重之際，許多僑胞想要回台、或是有事必須返台，但是很多人對於相關規定不甚了解。北加州急難救助協會庫比蒂諾宣布，將於1月18日（周一）晚間7時至9時，舉辦秋冬防疫專案專題講座，由駐舊金山台北經濟文化辦事處副組長朱天梅，以及台北市松山區戶政事務所主任蔣宜君，分別就「入境新措施，防疫不鎖國」，以及「海外僑胞常見的戶籍問題」深入介紹，並回答僑胞的問題。

北加州急難救助協會庫比蒂諾馬蒨君指出，北加州急難救助協會庫比蒂諾自成立以來，長期致力協助在海外發生急難事故之國人，並協助中華民國駐外館處辦理民間外交。新冠肺炎爆發以來，很多僑胞為配合國內防疫政策，減少不必要之返台行程，以致於會有出境逾二年，因而導致自己的戶籍遭遷出之情事，甚而可能會影響勞保與各項年金的領取。不少人都對於戶籍相關問題與作業都有疑問，但苦無有機會了解最新的規定與資訊。

她進一步指出，因為疫情無法回台，若造成戶籍相關問題影響甚巨，而且這是與民眾權益直接有關的大事，因此北加州急難救助協會庫比蒂諾決定舉辦講座，由公部門直接解説戶籍常見問題與各項年金或給付之領取辦法，以避免僑胞因程序或文件不符延誤辦理。當日視訊會議也將錄影，會後會將影片公布於北加州急難救助協會庫比蒂諾的網站，供僑胞點閲回看。

當日講座中台北市松山區戶政事務所主任蔣宜君，將談海外僑胞常見的戶籍問題。經文處副組長朱天梅，則將從領務與相關規定的角度，介紹最新的防疫與入境措施。

馬蒨君指出，因為政府對於視訊軟體的規定，因此此次的視訊講座是透過Webex舉行，而非Zoom，請僑胞特別注意。講座免費參加，無需報名。僑胞可先下行下載Webex，會議access code：146 556 8500。密碼：Ncc123#

防疫 加州 北加

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