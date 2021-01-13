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舊金山縣拘留所嫌犯自殺 警追查死因

記者黃少華／舊金山報導
舊金山縣警局仍在調查本案中的嫌犯死因。（圖片取自Google地圖）
舊金山縣警局仍在調查本案中的嫌犯死因。（圖片取自Google地圖）

1月10日，位於中半島聖布魯諾（San Bruno）的舊金山縣3號拘留所內發生一宗在押嫌犯死亡的案件。舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）表示，這名嫌犯「死於明顯的自殺」。

事發後，聖布魯諾市消防局和美國醫療響應（AMR）緊急服務部門前往現場進行搶救。AMR於1月10日當天下午2時10分宣佈這名嫌犯死亡。舊金山縣警局刑事調查組、內部事務組、聖馬刁縣驗屍官辦公室也前往事發現場調查。

聖馬刁縣驗屍官辦公室向舊金山縣警長辦公室交代，他們已通知聖馬刁縣地方檢察長辦公室。本案仍在調查過程中，由舊金山縣警長辦公室和聖馬刁縣相關法務部門進行處理。至記者截稿時，死者的身分和具體死因仍未公布。

宮本說：「我們的領導層和工作人員對這一死亡案件深感悲痛。在我們的監護下失去一個生命是很痛苦的，尤其是在我們努力保護每個人安全的時候。我們祈禱，心與死者的家人和親人同在。」

舊金山警長辦公室還將本案通知了聖馬刁縣縣警長辦公室兇殺案調查組、舊金山警察局問責工作組、舊金山公辯律師長辦公室。

位於聖布魯諾的舊金山縣3號拘留所由舊金山縣警局管理。這個拘留所從2005年起投入運營，最多可容納囚犯768人。

舊金山 拘留所 警察

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