PG&E停電影響生意 華埠請議員討說法
舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙於1月12日下午致信代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin），指華埠不少食品零售店和餐館從當天上午9時30分起連續停電數小時，生意深受影響，卻未獲太平洋瓦電（PG&E）回覆停電原因。他要求佩斯金向PG&E諮詢相關情況。
PG&E發言人陳凱珊（Fiona Chan）回覆本報諮詢時，確認了華埠部分街區長時間停電的消息，並對華埠部分用戶因停電造成的不便表達歉意。她說：「我們計畫並通知用戶計畫中的停電，以拆除地下設備，幫助支持中央地鐵（華埠白蘭站）工地的施工。」
計畫中的停電從1月11日晚上11時開始，計畫於1月12日上午6時結束。陳凱珊表示，不幸的是，在工地現場發現了其他問題，導致華埠約200個PG&E用戶長時間停電。華埠受影響的街區包括企李街、市德頓街、都板街、沙加緬度街、襟美慎街。
陳凱珊指出：「PG&E的工作人員正安全並盡快地恢復供電。據估計，所有受影響的用戶將於今晚（1月12日晚上）早些時候恢復供電。再次對給我們的用戶帶來不便表示歉意，並感謝他們的耐心和理解。」
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