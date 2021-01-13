我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

PG&E停電影響生意 華埠請議員討說法

記者黃少華／舊金山報導
PG&E拆除中央地鐵華埠白蘭站地下設備時發現問題而導致部分用戶長時間停電。（記者黃少華／攝影）
PG&E拆除中央地鐵華埠白蘭站地下設備時發現問題而導致部分用戶長時間停電。（記者黃少華／攝影）

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙於1月12日下午致信代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin），指華埠不少食品零售店和餐館從當天上午9時30分起連續停電數小時，生意深受影響，卻未獲太平洋瓦電（PG&E）回覆停電原因。他要求佩斯金向PG&E諮詢相關情況。

PG&E發言人陳凱珊（Fiona Chan）回覆本報諮詢時，確認了華埠部分街區長時間停電的消息，並對華埠部分用戶因停電造成的不便表達歉意。她說：「我們計畫並通知用戶計畫中的停電，以拆除地下設備，幫助支持中央地鐵（華埠白蘭站）工地的施工。」

計畫中的停電從1月11日晚上11時開始，計畫於1月12日上午6時結束。陳凱珊表示，不幸的是，在工地現場發現了其他問題，導致華埠約200個PG&E用戶長時間停電。華埠受影響的街區包括企李街、市德頓街、都板街、沙加緬度街、襟美慎街。

陳凱珊指出：「PG&E的工作人員正安全並盡快地恢復供電。據估計，所有受影響的用戶將於今晚（1月12日晚上）早些時候恢復供電。再次對給我們的用戶帶來不便表示歉意，並感謝他們的耐心和理解。」

華埠 地鐵 舊金山

上一則

前參議員鮑塞克為中企代言 拜登退還捐款

下一則

灣區12日新增4463例 70人病歿

延伸閱讀

華埠第一座新冠病毒檢測站開放

華埠第一座新冠病毒檢測站開放
社委會華埠監獄公聽 因技術故障延期

社委會華埠監獄公聽 因技術故障延期
巡警減少 屋崙華埠憂心影響治安

巡警減少 屋崙華埠憂心影響治安
回應聯名信 布里德力挺：金山華埠不會消失

回應聯名信 布里德力挺：金山華埠不會消失
明年起 庫克郡南區可半價搭Metra與Pace

明年起 庫克郡南區可半價搭Metra與Pace
挺華埠送餐計畫 佩斯金提190萬追加撥款

挺華埠送餐計畫 佩斯金提190萬追加撥款

熱門新聞

紐森6日宣布，加州將在聯邦的紓困支票之外，再額放發放加州的600元紓困支票。(Getty Images)

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

2021-01-06 23:25
加州洛杉磯 Mission Hills地區一家養老院醫務人員8日正在施打莫德納疫苗。(Getty Images)

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

2021-01-11 00:28
輝瑞疫苗。(Getty Images)

美聯社：接種疫苗兩周 佛州醫死亡

2021-01-09 16:05
罷免紐森的組織，在加州各地出現。(Getty Images)

捐50萬元罷免州長 原來是他！

2021-01-06 02:14
州長紐森在網上呼籲加州人留在家裡，減少病毒傳播。(Getty Images)

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

2021-01-09 22:55
紐森說，將會加快加州的疫苗接種，未來1周將可為100萬加州人接種。(Getty Images)

紐森下令加快施打 加州未來1周 百萬人接種

2021-01-09 22:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世