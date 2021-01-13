PG&E停電影響生意 華埠請議員討說法

PG&E拆除中央地鐵華埠白蘭站地下設備時發現問題而導致部分用戶長時間停電。（記者黃少華／攝影）

舊金山華埠 商戶聯會會長邵旗謙於1月12日下午致信代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin），指華埠不少食品零售店和餐館從當天上午9時30分起連續停電數小時，生意深受影響，卻未獲太平洋瓦電（PG&E）回覆停電原因。他要求佩斯金向PG&E諮詢相關情況。

PG&E發言人陳凱珊（Fiona Chan）回覆本報諮詢時，確認了華埠部分街區長時間停電的消息，並對華埠部分用戶因停電造成的不便表達歉意。她說：「我們計畫並通知用戶計畫中的停電，以拆除地下設備，幫助支持中央地鐵 （華埠白蘭站）工地的施工。」

計畫中的停電從1月11日晚上11時開始，計畫於1月12日上午6時結束。陳凱珊表示，不幸的是，在工地現場發現了其他問題，導致華埠約200個PG&E用戶長時間停電。華埠受影響的街區包括企李街、市德頓街、都板街、沙加緬度街、襟美慎街。

陳凱珊指出：「PG&E的工作人員正安全並盡快地恢復供電。據估計，所有受影響的用戶將於今晚（1月12日晚上）早些時候恢復供電。再次對給我們的用戶帶來不便表示歉意，並感謝他們的耐心和理解。」