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東灣患精神病男子 持刀刺死父親被捕

記者劉先進／綜合報導

26歲的東灣利佛摩（Livermore）男子提摩西·楊（Timothy Paul Young）因1月4日在家中刺死自己的父親愛德華·楊（Edward Tsung Yung Young）被捕，面臨謀殺指控。他因涉嫌在犯罪中用刀而可能被加重處罰。家人告訴警方，謀殺的動機很可能是兒子患有精神疾病。

提摩西·楊目前被關押在Santa Rita監獄。根據警方報告，1月2日，他就和父親、其他家庭成員有暴力衝突。1月4日中午，提摩西·楊報警稱，自己遭到性侵犯，腹部被刺傷，他的父親愛德華·楊已死亡。當警員趕到時，愛德華·楊已死亡數小時。

提摩西·楊被送往醫院進行緊急治療。他的軀幹和手部被刺傷，手腕上也有一道深深的傷口。醫生表示，根據刺傷的位置和深度，傷勢可能是他自己造成的。

提摩西·楊在接受警方詢問時，並沒有明確否認或承認殺死了父親。他否認自己有精神疾病。且說，在凶案發生當天，他曾被前房東和一名家庭成員性侵，兩次昏迷。他說，當他清醒過來時，發現父親已經死了，他還受了重傷。

這與他母親的說法不同。提摩西·楊的母親告訴警方，兒子患有精神疾病而出現妄想和幻覺，還妄想她與前房東有染。兇殺案發生前兩天，兒子曾掐住她的脖子，直到他父親強迫下才收手，並在當天晚些時候打了她。她因為害怕而搬出去和朋友住在一起。

提摩西·楊被關押，不得保釋。他的下一次法庭聽證會定於26日舉行。

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