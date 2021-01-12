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削減2000萬預算 屋崙暫撤3消防分隊

記者劉先進／屋崙報導
為應對財政缺口，屋崙決定削減消防局和警局的預算，涉及暫時撤掉三支消防分隊，預計影響某些區域的消防隊反應時間。圖為消防局在華埠撲滅五金火警。（記者劉先進 ／攝影）
為應對財政缺口，屋崙決定削減消防局和警局的預算，涉及暫時撤掉三支消防分隊，預計影響某些區域的消防隊反應時間。圖為消防局在華埠撲滅五金火警。（記者劉先進 ／攝影）

為應對6200萬的財政缺口，屋崙決定削減消防局和警局的預算總計2000萬。其中，暫時撤掉三家消防分隊，預計可能導致部分區域的11個報警電話的消防隊反應時間，比國家消防協會制定的標準慢。

市行政官瑞斯金（Edward Reiskin）表示，市府收入低於上一財政年度的預期，而這一趨勢一直延續到本財政年度。屋崙面臨6200萬美元的預算缺口，很大程度上是由疫情帶來的，但收入問題，很大一部分也是去年結轉的。這部分預算削減中，最具爭議的措施是，叫停屋崙警局遏制暴力的停火計畫（violence-reduction Ceasefire program）。另外，從1月到6月，市府將暫時撤掉三家消防分隊，以節省約500萬。通常，這個時間段，屋崙有25個消防車分隊，7個消防卡車分隊。

瑞斯金的備忘錄表示，這可能會影響應急反應。關閉這三家分隊，每天將有大約14個電話分流到其他分隊，估計有11個電話的反應時間，可能會落後於國家消防協會制定的標準，標準要求第一反應者在4分鐘或更短的時間內到達現場。

另外，市議會此前一次會議批准一項緊急法令，授權瑞斯金推遲今年消防局長和警長的原定加薪時間，並要求其休假10天，全年節省約8萬5000元。

瑞斯金還在去年12月14日實施全市範圍內凍結非宣誓執法職位的招聘，一直到6月財政年度結束，估計將節省536萬。瑞斯金還採取了對非工會雇員進行辭退和延遲加薪的措施，並指示市府各部門在1月9日前免除大部分臨時雇員。

屋崙 預算 疫情

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