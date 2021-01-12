險勝暴龍 柯瑞手感冷：忘記我的投籃吧

手感冰涼的柯瑞賽後調侃說，從來沒想過自己會16投2中，「忘記我的投籃吧。」（記者劉先進／翻攝）

依靠達米·李（Damion Lee）的罰球準絕殺，金州勇士 10日主場以106比105險勝多倫多暴龍，拿到兩連勝，全場七人上雙。手感冰涼的柯瑞 賽後調侃說，從來沒想過自己會16投2中，「忘記我的投籃吧。」

過去四場，勇士依靠小個陣容的無限換防，比如格林的換防和適時夾擊，打出窒息防守，百回合防守效率104.7，排名聯盟第五。尤其維金斯( Andrew Wiggins )緊貼防人，利用運動能力和長臂干擾對位者。上一場，他對位的球員15中5，三分5中0，還送出4個蓋帽。再往前兩場，維金斯防守快艇進攻王牌雷納德（Kawhi Leonard），兩場比賽讓他12中2。

柯瑞表示，維金斯的防守讓人感歎。他在一對一防守中接受了挑戰，體能充沛，利用他的長臂防守。最近三場比賽的表現相當不錯，防守對位的都是箭頭人物，如快艇的雷納德、喬治( Paul George )和暴龍的席亞康（Pascal Siakam）。「勇士換防，維金斯和胡巴（Kelly Oubre, Jr.）利用他們在內線的身高，展現存在感，並承擔起防守責任，這真是太棒了。」

教頭柯爾說，維金斯利用他的身高、運動能力和預判能力防守。勇士有能力在外圍防守側翼，對位對手最好的球員。無論是席亞康、雷納德、詹姆斯（LeBron James）還是喬治。

柯瑞本場手感冰涼，前三節三分9中0，全場16中2，三分10中1得到11分，唯一的一個三分，是在末節投中的。他賽後說，從沒想過自己會16投2中。球隊正在朝著正確的方向前進。他希望自己的進攻，每晚都能展現，但對手的防守布置，讓他的進攻不暢順。無論誰在場上，球員都有信心。「我喜歡球隊現在的狀態，球員們各司其職，挺身而出，保持執行力。」

柯瑞還調侃說，「忘記我的投籃吧，如果沒有防守，不會贏得這樣的比賽，下半場我們的進攻端真的很醜陋。」