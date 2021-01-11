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餐飲業者無法只靠外賣 金山華埠商協會長籲恢復戶外堂食

記者黃少華╱舊金山報導
戶外用餐的顧客需要在進食以外的時間戴口罩。（記者黃少華／攝影）
戶外用餐的顧客需要在進食以外的時間戴口罩。（記者黃少華／攝影）

舊金山從去年12月6日起實施嚴格的新「居家令」，關停戶外用餐業務，使餐飲業者紛紛陷入經營困境。華埠商人協會會長暨舊金山華埠「周末步行街」項目總監李雷綺華（Eva Lee）於日前再度要求市府恢復戶外用餐。

關停戶外用餐的措施原定於1月4日到期。然而，舊金山灣區11個縣的加護病房（ICU）床位空置率只剩下5.9%，遠低於州府規定15%的紅線。舊金山將根據州府要求延長「區域性居家令」的實施時間。戶外用餐業務暫未能解封。

李雷綺華重申，華埠商人協會對市府的戶外用餐禁令表達抗議。因為這傷害了所有人，尤其是餐館東主。她表示，餐飲業者需要通過戶外用餐帶來足夠的收益來維持基本生存，包括經營的基本開銷和養活所有員工家庭的薪水。否則，僅僅依靠外賣業務，作為小商業重要組成部分的餐飲業者將難以經營下去。

李雷綺華提出，如果市府繼續禁止戶外用餐，就應該補償餐飲業者因這一禁令而導致的損失。

作為重開戶外用餐業務的安全保障，李雷綺華認為可以對戶外用餐業務經營者有一些限制。比如，一張餐桌最多圍坐4位顧客。除了正在飲食的過程，顧客必須戴口罩來遮擋口鼻。所有其它的防疫指南必須保持遵守到位，即服務員戴口罩和手套，在每張餐桌的顧客結束用餐離開後都要對餐桌進行消毒。

李雷綺華已經聯同華埠商人協會主席司徒美華（Maria Szeto）和顧問Betty Louie，已於去年12月6日致信舊金山公共衛生總監阿拉貢醫師（Dr. Tomás Aragón），要求保留戶外用餐以挽救華埠餐飲業。她們認為餐飲業也應像零售業一樣被允許在有限制的情況下開業。

李雷綺華認為華埠餐飲業需要戶外用餐業務來維持基本生存。（記者黃少華╱攝影）
李雷綺華認為華埠餐飲業需要戶外用餐業務來維持基本生存。（記者黃少華╱攝影）

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