直升機吊纜突斷裂 大型冷卻塔2層樓高掉落屋崙街頭

一個大型冷卻塔在直升機吊運過程中突然掉落地面。圖為冷卻塔掉落瞬間。（新聞影片截圖）

一個大型工業用冷卻塔在屋崙 市中心由一架直升機吊運時，突然從兩層樓的高度掉落地面，驚險畫面被一名民眾捕捉到。

這起事件發生於9日上午約10時15分，地點是屋崙市中心靠近14街的Clay Street。一個約卡車大小的金屬冷卻塔被直升機以纜繩吊起緩緩上升，上升到約40呎高時，纜繩突然斷裂，導致冷卻塔重摔回路面，在場工人紛紛奔逃，所幸只是虛驚一場，沒有造成任何傷亡。

拍下事發過程的目擊者特克魯茲（Rudi Tcruz）是一名圖像藝術家，他的住處離事發地點不遠，當時正和兄弟在觀看施工並拍照。

特克魯茲說：「我們到那裡的時候，直升機剛抵達。我們看著直升機將冷卻塔吊起，然後纜繩就應聲斷裂。由於直升機聲音太大，以致幾乎聽不見冷卻塔摔落地面的撞擊聲。」

屋崙警局發言人錢伯斯（Paul Chambers）表示，事發地點靠近市政廳，這個地區當時因為施工，交通被暫時封鎖，但他們沒有接到任何報案。

影片顯示，這個由Baltimore Air Coil公司製造的冷卻塔掉落時，直升機的穩定性並沒有改變，持續停留在馬路上空。

特克魯茲說：「你可以很清楚看到工人驚慌的表情，一名工人轉身逃跑時頭盔都掉了，他們很幸運沒有被飛濺的金屬片擊中。」