我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2240萬確診 加州破271萬

任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

直升機吊纜突斷裂 大型冷卻塔2層樓高掉落屋崙街頭

編譯組╱屋崙10日電
一個大型冷卻塔在直升機吊運過程中突然掉落地面。圖為冷卻塔掉落瞬間。（新聞影片截圖）
一個大型冷卻塔在直升機吊運過程中突然掉落地面。圖為冷卻塔掉落瞬間。（新聞影片截圖）

一個大型工業用冷卻塔在屋崙市中心由一架直升機吊運時，突然從兩層樓的高度掉落地面，驚險畫面被一名民眾捕捉到。

這起事件發生於9日上午約10時15分，地點是屋崙市中心靠近14街的Clay Street。一個約卡車大小的金屬冷卻塔被直升機以纜繩吊起緩緩上升，上升到約40呎高時，纜繩突然斷裂，導致冷卻塔重摔回路面，在場工人紛紛奔逃，所幸只是虛驚一場，沒有造成任何傷亡。

拍下事發過程的目擊者特克魯茲（Rudi Tcruz）是一名圖像藝術家，他的住處離事發地點不遠，當時正和兄弟在觀看施工並拍照。

特克魯茲說：「我們到那裡的時候，直升機剛抵達。我們看著直升機將冷卻塔吊起，然後纜繩就應聲斷裂。由於直升機聲音太大，以致幾乎聽不見冷卻塔摔落地面的撞擊聲。」

屋崙警局發言人錢伯斯（Paul Chambers）表示，事發地點靠近市政廳，這個地區當時因為施工，交通被暫時封鎖，但他們沒有接到任何報案。

影片顯示，這個由Baltimore Air Coil公司製造的冷卻塔掉落時，直升機的穩定性並沒有改變，持續停留在馬路上空。

特克魯茲說：「你可以很清楚看到工人驚慌的表情，一名工人轉身逃跑時頭盔都掉了，他們很幸運沒有被飛濺的金屬片擊中。」

屋崙

上一則

回應聯名信 布里德力挺：金山華埠不會消失

下一則

灣區病例突破30萬 10日新增5090例71死

延伸閱讀

參議員克魯茲因國會暴亂 各界抨擊

參議員克魯茲因國會暴亂 各界抨擊
切割川普？同一陣線？共和黨陷入兩難

切割川普？同一陣線？共和黨陷入兩難
失控圍城！川普支持者如何「史無前例」攻陷國會山莊

失控圍城！川普支持者如何「史無前例」攻陷國會山莊
麥康諾怒責川粉：失敗的叛亂 批選舉翻盤是「有毒之路」

麥康諾怒責川粉：失敗的叛亂 批選舉翻盤是「有毒之路」
潘斯盟友花2.5萬下廣告 強調效忠川普

潘斯盟友花2.5萬下廣告 強調效忠川普
華郵：克魯茲將否決亞歷桑納州選舉人

華郵：克魯茲將否決亞歷桑納州選舉人

熱門新聞

紐森6日宣布，加州將在聯邦的紓困支票之外，再額放發放加州的600元紓困支票。(Getty Images)

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

2021-01-06 23:25
輝瑞疫苗。(Getty Images)

美聯社：接種疫苗兩周 佛州醫死亡

2021-01-09 16:05
罷免紐森的組織，在加州各地出現。(Getty Images)

捐50萬元罷免州長 原來是他！

2021-01-06 02:14
州長紐森在網上呼籲加州人留在家裡，減少病毒傳播。(Getty Images)

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

2021-01-09 22:55
加州疫苗接種率目前是美國人口最多的六大州中最低的一州。（Getty Images）

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後 低於美平均

2021-01-04 23:17
Tesla的股價2020年漲695%，讓人聯想到2000年矽谷的科技泡沫。(Getty Images)

少了這條導火線 矽谷科技股還會重演2000年崩盤?

2021-01-03 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析