柯瑞手感冷 妹夫關鍵時刻挺身 勇士險勝暴龍

柯瑞本場前三節三分9中0。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 10日主場以106比105險勝多倫多暴龍，拿到兩連勝，全場七人上雙。前三節幾乎一直落後的暴龍末節打出衝擊波反超。最後4.3秒的關鍵時刻，柯瑞 妹夫達米·李（Damion Lee）造對手犯規，兩罰全中，反超比數。暴龍搶投不中，吞下敗果。前三節三分9中0的柯瑞，末節拿下5分，全場11分9籃板6助攻，維金斯17分。達米·李拿到13分。這是賽季他第二次投出準絕殺。第一次是客場對公牛，投中三分，幫勇士斬獲賽季首勝。

最近數場比賽，勇士的球員維金斯( Andrew Wiggins )扮演攻防兩端的關鍵先生。勇士上場逆轉快艇，末節最後1分32秒，維金斯面對喬治（Paul George）的防守，運球跳起來投射三分，止住快艇反攻勢頭，幫勇士奠定勝局。連續2場比賽，在他防守之下，快艇大將雷納德（Kawhi Leonard）12投2中，還有5次失誤。

教頭柯爾誇獎說，執教維金斯很有趣。他安靜而專業，從來沒有錯過任何一天訓練。當球隊在夏天有訓練時，每當球隊有電話會議時，他都會出現。他的承諾和工作態度從來沒有問題。

美國疫情 爆發，實行主客場制度的職業體育也受影響。在NBA，因為球員感染或接觸追蹤政策不能上場打球，至今有兩場比賽推遲。10日當天，邁阿密熱隊因為疫情追蹤制度，有球員不能上場，湊不夠規定的最少8人打球，與波士頓賽爾特人的比賽延期。賽爾特人也有人感染和密切接觸者隔離，本來準備8人上場。此外，開賽初期因為有人感染和接觸追蹤，火箭揭幕戰對陣雷霆也遭遇延期。

總教頭柯爾賽前表示，NBA聯盟做了很不錯的工作，每天測試球員。勇士球員很遵守規則，但在疫情控制上，也只能希望最好的結果。「我知道，在球員是否應該打球的問題上，正反意見都有。就我個人而言，覺得自己很幸運，能夠執教，球隊能打球。聯盟的管理讓球隊處於一個很好的位置，球員得到不斷的考驗。我覺得很安全，但也很清楚，全國和世界上發生的事情，現在有兩場比賽被推遲了。大家必須對自己所做的一切保持警惕。」