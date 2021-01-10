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金山華裔市議員 新舊世代交棒

記者李晗 / 專題報導
2013至2014年間，舊金山市議會華人數量有四個。算上南韓裔的金貞妍，亞裔共計有五個，幾乎占了一半。（取自市議會官網）
2013至2014年間，舊金山市議會華人數量有四個。算上南韓裔的金貞妍，亞裔共計有五個，幾乎占了一半。（取自市議會官網）

華人扎根舊金山歷史悠久，參與本地政治來爭取社區權益，早已不是新鮮事。舊金山政治權力的鬥爭關鍵，在於行政與立法之間的刀光劍影。

在行政上，市長一職當屬全城官職的最高頂峰，目前只有李孟賢（Edwin Lee）一位華人曾經問鼎。而市議會作為立法機關，共計有11名議員組成。市議員不僅手握大權，更是政治生涯下一個高位的墊腳石，像是現任舊金山市長、加州州長以及加州議員、聯邦國會議員中的許多人，都是舊金山市議員出身。

華人參戰議會在今日已經成為金山常態。不同世代的華裔議員，也已經實現新舊交棒。本文將從首個獲得委任的華裔議員，到最新2020年當選的華裔議員，細數半世紀以來舊金山所有的16位華裔市議員代表。

1970年代：先鋒領航

舊金山的華埠雖然已經有上百年的歷史，但是華人真正走入市政廳二樓成為手握大權的立法者，則是在1973年。

那一年，已經在政界打滾多時的嚴泮欣（George Chinn）獲得時任市長阿里奧圖（Joseph Alioto）的委任，進入市議會，成為舊金山史上首位華裔市議員。嚴泮欣在舊金山出生長大，同時在中國生活過，曾經就讀於廣州嶺南大學，因此中文非常流利。至今在YouTube視頻網站搜索，還能找到台視新聞1972年的新聞片段，當時嚴泮欣作為舊金山教育委員會主席到訪台灣，用中文接受訪問。

然而，嚴泮欣在獲得委任之後，競逐連任失敗，議員生涯非常短。1995年嚴泮欣離世，終年75歲。

舊金山首位華裔市議員嚴泮欣。（台視新聞YouTube截圖）
舊金山首位華裔市議員嚴泮欣。（台視新聞YouTube截圖）

嚴泮欣並未打破的民選紀錄，後來由華人律師劉貴明（Gordon Lau）打破。劉貴明在1977年同樣是先獲得市長馬士孔尼（George Moscone）的委任，後來在民選中勝出，成為舊金山首位民選的華裔市議員。

與劉貴明同期的1978年那一屆的市議員，眾多代表都「赫赫有名」，包括如今的政壇「常青樹」、聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein），遭到暗殺的加州首位當選的出櫃同性戀議員米爾克（Harvey Milk），殺害市長與米爾克的議員懷特（Dan White），現在仍然活躍於政壇的退休法官科普（Quentin Kopp），聯邦國會議長波洛西（Nancy Pelosi）丈夫的兄長羅納多波洛西（Ronald Pelosi）等。

劉貴明雖然勝選了一次，但是後來同樣在民選中連任失敗。他在1998年離世。目前華埠有一所小學就叫做「劉貴明小學」，紀念這位首個金山民選的華裔市議員。

1980年代：一枝獨秀

自劉貴明連任失敗之後，整個80年代初期，舊金山市議會內都沒有華人。直到1986年，台灣移民謝國翔（Tom Hsieh）獲得當時的舊金山市長范士丹委任，成功躋身議會。謝國翔隨後成功連任兩次，議員生涯有約十年之久，直到97年才正式卸任。

如今已經年近九旬的謝國翔，在1951年時移民來美。隨後在柏克萊加大修讀建築學，後來也有自己的建築公司。從政之後，他也擔任過多個官職，並且在1991年時競逐舊金山市長。雖然未能成功，但是當時身為市議員的他，被視為是首個具備相當實力競逐市長的舊金山華人。

台灣移民謝國翔，是80年代舊金山議會中唯一的華裔臉孔。（C-SPAN視頻資料截圖...
台灣移民謝國翔，是80年代舊金山議會中唯一的華裔臉孔。（C-SPAN視頻資料截圖）

1990年代：生機勃發

90年代開始，華人參政意識生機勃發，碩果甚豐，華裔慢慢開始成為議會中的固定臉孔。

整個90年代初，舊金山議會內還只有謝國翔一個華人。直到1994年，華裔移民鄧式美（Mabel Teng）當選市議員，成為舊金山的第四位華裔市議員，也是首個沒有經過委任、沒有在位優勢的情況下直接當選的議員。前三個華裔市議員嚴泮欣、劉貴明、謝國翔均是獲得市長任命在先。

鄧式美隨後也連任成功，並且當上舊金山估值官，更上一層樓。但是她後來陷入政治風波辭職。目前鄧式美仍然在金山政界非常活躍。

除了鄧式美之外1997年開始在議會服務的華裔，還有大名鼎鼎的余胤良（Leland Yee）。余胤良後來同樣攀上州參議員的高位，但是最終捲入華埠黑幫罪案，2014年被捕，隨後遭到判刑入獄，2020年出獄。

另外還有一位中日混血的葉克本（Michael Yaki），同樣是在1997年上任金山市議員。也就是90年代末期，舊金山市議會內已經有三個亞裔臉孔。同期的市議員還有如今的加州州長紐森（Gavin Newsom）。

2000年代：分區較量

進入新世紀之後，舊金山市議會的選舉，由此前的全市不分區選舉，改為分成了11個區域的分區選舉。這時候，華人的勢力就變得更為明顯，「華人席位」（Chinese seat）的說法也就應運而生。

2000年的選舉之後，在2001年開始至今，中產階級華裔聚居的舊金山日落區（第四區）的市議員就一直都是華人，堪稱當仁不讓的「華人席位」。余胤良卸任之後交棒給馬世雲（Fiona Ma）。馬世雲在2003年上任，隨後她成功當選州議員、加州平稅局委員，現在已經是加州財務長，更是下一任州長的潛在人選。

馬世雲之後，日落區市議員曾經短暫由趙悅明（Ed Jew）擔任，隨後他因為受賄而入獄，在2008年辭任。趙悅明的風波之後，朱嘉文（Carmen Chu）臨危受命出任日落區市議員。如今朱嘉文已經是舊金山估值官。

馬兆光和馬兆明是雙胞胎，分別在2008和2018年當選舊金山市議員。（記者李晗 ...
馬兆光和馬兆明是雙胞胎，分別在2008和2018年當選舊金山市議員。（記者李晗 / 攝影）

與此同時，在另一個華裔聚居的列治文區（第一區），以及歷史悠久的華埠所在的第三區，也誕生了新世紀以來的首個華裔市議員。馬兆光（Eric Mar）與邱信福（David Chiu）分別贏下選舉，在2009年上任第一區和第三區的市議員。邱信福在上任的第一天，就被議會同事推舉為議會議長（President），成為舊金山首個華裔議長。

2010年代：實力高漲

進入2010年代，舊金山華人在政壇的勢力高漲。曾經擔任工務局長、市行政官的李孟賢，在獲委任市長之後，也成功當選連任，成為舊金山150年來首位華人市長。

在市議會內，2013年至2014年期間，也曾經一度有四位華人市議員，算上南韓裔的金貞妍（Jane Kim），亞裔人數一度有五個，幾乎占據一半。同期的市議員還有現任舊金山市長布里德（London Breed）。

在三權分立的架構中，當時舊金山的行政、立法、司法三個分支的首腦，分別是市長李孟賢、議長邱信福、以及高等法院首席法官李明美（Cynthia Lee）。三者均是華裔，堪稱華裔統領舊金山，風光一時。

第一區的馬兆光2017年屆滿離任之後，交棒給了李麗嫦（Sandra Lee Fewer）。第四區的朱嘉文離任之後，則交棒給了湯凱蒂（Katy Tang）。湯凱蒂在2018年時宣佈不再連任，引發日落區的議員大戰，最終馬兆明（Gordon Mar），即前議員馬兆光的雙胞胎弟弟，成功勝出。

在第七區，教育委員余鼎昂（Norman Yee）則是在2013年上任，後來他也在2019年成為舊金山議會議長。

進入2020年：新人主導

過去數年華人在政壇的代表性達到歷史性的盛景，但2021年的舊金山政壇，卻已是另一番景象。隨著舊金山議會議長余鼎昂以及議員李麗嫦的卸任，議會中的華裔代表也都是新人為主。

陳詩敏（左）接棒李麗嫦，保住列治文區的華人席位。（記者李晗 / 攝影）
陳詩敏（左）接棒李麗嫦，保住列治文區的華人席位。（記者李晗 / 攝影）

香港移民陳詩敏（Connie Chan）在2020年的議員苦戰中艱難勝出，接棒李麗嫦。如今華人代表就剩陳詩敏和2019年上任的馬兆明，兩位都是資歷較新的議員。

舊金山政壇，華亞裔實力確實已不如從前，但新人代表了未來。今天的成就，是前人耕耘的結果，而為子孫後代造福，今天的人們須更加努力。華人參政問政，永遠在路上。

展望未來數年，市議員將會在2022年進行雙數選區換屆，但是五個雙數選區的議員都料將尋求連任，所以整體議會成員代表亦不會發生翻天覆地的變化。但是舊金山的政壇從來不缺大新聞，一切誰又能料到呢？

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