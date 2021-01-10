我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2213萬確診 洛杉磯郡破90萬

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

讀者來函／印裔錫克族 常遭種族歧視

李元慶供稿
李元慶。（李元慶供圖）
李元慶。（李元慶供圖）

印度裔同樣有著被歧視的問題，特別是他們的膚色，還有族裔的傳統，包括錫克族成人男子的包頭（turban）。在911事件發生後，許多美國人將他們誤認為是穆斯林，是恐怖分子。有多次暴力事件，甚至被極端分子槍殺。這些大家一定在新聞中看到過。

實際上，根據教義，錫克族是不容許同穆斯林結婚的，他們之間是矛盾的歷史。既然說到錫克族，就簡單介紹一下。由於美國人口普查沒有將錫克族分開，將他們同其他印度族裔都歸納成「印度裔」，所以數據多是估計。錫克族在美國的人數大約在50至70萬，一半居住在加州，在世界各地是2700萬。

錫克族在一戰和二戰中為英國立下了汗馬功勞，有許多英國軍團就是錫克族組成的。也因為如此，他們隨「日不落」大英帝國的軍隊而四處分布。在一次世界大戰中，錫克族有在美國軍隊服役的。

錫克族同印度教、伊斯蘭教差別很大。為了表示人人平等，他們反叛印度的種姓等級，男人們的姓乾脆都是辛格（Singh），女人們都是Kaur，是獅子和公主的意思。州府北面的宇巴縣、薩特（Yuba-Sutter）兩個小縣就有錫克族1萬8000人。

2016年11月6日，薩特縣的宇巴市（Yuba City）舉行第37屆錫克族盛大慶祝節日，有10萬人參加，包括從美國各地，以及國外來的錫克族。據稱是錫克族在印度之外有史以來最大的活動。這裡有三座漂亮的錫克廟。每年11月份都有慶祝活動。今年想去看熱鬧，不知道到時候是否有新冠病毒的疫苗可以打。

同薩特縣相鄰的是宇巴縣，縣城瑪麗斯維爾（Marysville）曾經是淘金時期華工的聚集地，這裡的一座道家廟到現在還香火鼎盛，可是多數華人在1886年就被驅趕走了。現在每年的春節舞龍活動都會有各地的華人前往。

這兩個縣總人口加起來不到18萬，但是印度裔人口（主要是錫克族）是10%左右。薩特縣城宇巴市被稱之為美國的小旁遮普（Mini Punjab）。州府南面士德頓（Stockton）有著美國第一座錫克教廟（gurdwara），建於1915年。在加州中谷地區，有著不少錫克族人。

開始提到過，錫克族到美國是因為服務於英國印度軍隊。他們有機會到英國各地的殖民地，部分服役完了後沒有回印度。其中一些來到美國西部參加鐵路維修、伐木、以及農業工作，分布在俄勒岡、華盛頓、還有加州。因為他們都是男性，沒有公民權，不能夠擁有土地。部分人同墨西哥裔人結婚，而後者是美國公民

估計在1914至1940年之間，大約有400對這樣的聯姻。這樣買的土地可以註冊在妻子名下，或者註冊在孩子名下，因為生在美國的都是公民了。另外一種方式是註冊在白人好朋友那裡，不過這需要極大的信任。（待續）

美國公民 印度 英國

上一則

灣區加護病床剩3% 州衛生廳：居家令無限期延長

下一則

作家王默人葬禮 骨灰將安置台灣清大

延伸閱讀

加州公布2272億元預算分配 優先資助疫苗接種

加州公布2272億元預算分配 優先資助疫苗接種
英國緊急通過3款新冠疫苗 但民眾「只要這一家的」

英國緊急通過3款新冠疫苗 但民眾「只要這一家的」
英國確診人數暴增 醫院急尋空病床

英國確診人數暴增 醫院急尋空病床
馬世雲支持邦塔 出任加州檢察長

馬世雲支持邦塔 出任加州檢察長
加州新領失業金人數略減 占全美20%

加州新領失業金人數略減 占全美20%
印度批准用2款本土疫苗 「第3階段未過」安全性遭質疑

印度批准用2款本土疫苗 「第3階段未過」安全性遭質疑

熱門新聞

紐森6日宣布，加州將在聯邦的紓困支票之外，再額放發放加州的600元紓困支票。(Getty Images)

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

2021-01-06 23:25
輝瑞疫苗。(Getty Images)

美聯社：接種疫苗兩周 佛州醫死亡

2021-01-09 16:05
位於北加州宇洛縣(Yolo)的發達谷賭場度假村。(Getty Images)

賭場兩樣情…一家取消4000人聚餐 另一家辦6000人聚餐

2021-01-02 14:40
罷免紐森的組織，在加州各地出現。(Getty Images)

捐50萬元罷免州長 原來是他！

2021-01-06 02:14
Tesla的股價2020年漲695%，讓人聯想到2000年矽谷的科技泡沫。(Getty Images)

少了這條導火線 矽谷科技股還會重演2000年崩盤?

2021-01-03 00:24
加州疫苗接種率目前是美國人口最多的六大州中最低的一州。（Getty Images）

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後 低於美平均

2021-01-04 23:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀
大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉

大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉
印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明
不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制
疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了