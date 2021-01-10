讀者來函／印裔錫克族 常遭種族歧視

李元慶。（李元慶供圖）

印度 裔同樣有著被歧視的問題，特別是他們的膚色，還有族裔的傳統，包括錫克族成人男子的包頭（turban）。在911事件發生後，許多美國人將他們誤認為是穆斯林，是恐怖分子。有多次暴力事件，甚至被極端分子槍殺。這些大家一定在新聞中看到過。

實際上，根據教義，錫克族是不容許同穆斯林結婚的，他們之間是矛盾的歷史。既然說到錫克族，就簡單介紹一下。由於美國人口普查沒有將錫克族分開，將他們同其他印度族裔都歸納成「印度裔」，所以數據多是估計。錫克族在美國的人數大約在50至70萬，一半居住在加州，在世界各地是2700萬。

錫克族在一戰和二戰中為英國 立下了汗馬功勞，有許多英國軍團就是錫克族組成的。也因為如此，他們隨「日不落」大英帝國的軍隊而四處分布。在一次世界大戰中，錫克族有在美國軍隊服役的。

錫克族同印度教、伊斯蘭教差別很大。為了表示人人平等，他們反叛印度的種姓等級，男人們的姓乾脆都是辛格（Singh），女人們都是Kaur，是獅子和公主的意思。州府北面的宇巴縣、薩特（Yuba-Sutter）兩個小縣就有錫克族1萬8000人。

2016年11月6日，薩特縣的宇巴市（Yuba City）舉行第37屆錫克族盛大慶祝節日，有10萬人參加，包括從美國各地，以及國外來的錫克族。據稱是錫克族在印度之外有史以來最大的活動。這裡有三座漂亮的錫克廟。每年11月份都有慶祝活動。今年想去看熱鬧，不知道到時候是否有新冠病毒的疫苗可以打。

同薩特縣相鄰的是宇巴縣，縣城瑪麗斯維爾（Marysville）曾經是淘金時期華工的聚集地，這裡的一座道家廟到現在還香火鼎盛，可是多數華人在1886年就被驅趕走了。現在每年的春節舞龍活動都會有各地的華人前往。

這兩個縣總人口加起來不到18萬，但是印度裔人口（主要是錫克族）是10%左右。薩特縣城宇巴市被稱之為美國的小旁遮普（Mini Punjab）。州府南面士德頓（Stockton）有著美國第一座錫克教廟（gurdwara），建於1915年。在加州中谷地區，有著不少錫克族人。

開始提到過，錫克族到美國是因為服務於英國印度軍隊。他們有機會到英國各地的殖民地，部分服役完了後沒有回印度。其中一些來到美國西部參加鐵路維修、伐木、以及農業工作，分布在俄勒岡、華盛頓、還有加州。因為他們都是男性，沒有公民權，不能夠擁有土地。部分人同墨西哥裔人結婚，而後者是美國公民 。

估計在1914至1940年之間，大約有400對這樣的聯姻。這樣買的土地可以註冊在妻子名下，或者註冊在孩子名下，因為生在美國的都是公民了。另外一種方式是註冊在白人好朋友那裡，不過這需要極大的信任。（待續）