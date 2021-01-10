加州小企業紓困金 申請期限延至1月13日

加州紓困金幫助小企業。（取自careliefgrant.com網站）

隸屬於州長商業與經濟發展辦公室（GO-Biz）的加州 小企業倡導者辦公室（CalOSBA）宣布，小企業COVID-19的紓困金 （Relief Grant）的第一輪申請截止日期延後至2021年1月13日。

該計畫於去年12月30日正式開放，但申請的數量很高，收到了數千份申請。但是由於流量很高，某些企業可能無法訪問該應用程序。目前已經對該計畫的網站進行了調整，並且延長了申請期限，以確保所有感興趣的申請人都有機會申請。第一輪申請的截止日期已從2021年1月8日延長至2021年1月13日的晚上11時59分。

州長商業與經濟發展辦公室（GO-Biz）是加州工作增長和經濟發展工作的負責人。GO-Biz為企業主提供一系列服務。欲了解更多信息，請訪問：www.business.ca.gov。

小型企業倡導者辦公室（CalOSBA）通過確保加州小型企業和企業家擁有成功規畫，管理和發展其業務所需的信息，工具和資源，並讓企業保持彈性，幫助支持經濟增長和創新。CalOSBA可以提高他們在州政府中的聲音，並代表他們進行倡導，以確保向所有小企業主和企業家擁有機會進入市場。

在延長的申請截止日期之後，辦公室將進行審核。然後這些資金將按原計畫進行分配，避免延遲。

紐約州 選定的中介機構Lendistry（社區發展金融機構）正在與其他貸方以及小企業諮詢，提供合作，幫助小企業採用多種語言和格式進行申請。許多政府支持的小型商業中心也可以提供幫助，這些中心優先將技術援助擴展到服務不足的商業集團。有關撥款要求，申請資格以及尋找合作夥伴的更多信息，可訪問careliefgrant.com。