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加州檢察長 APAPA：應由亞裔接任

APAPA媒體部
亞太裔公共事務聯盟呼籲由亞裔接任加州檢察長。（APAPA提供）
亞太裔公共事務聯盟呼籲由亞裔接任加州檢察長。（APAPA提供）

亞太公共事務聯盟（APAPA）向州長紐森（Gavin Newsom）發出呼籲，要求他委任一名亞裔接任加州的總檢察長（Attorney General）。

總統選舉結束之後，候任總統拜登（Joe Biden）早前提名了現任加州總檢察長貝西拉（Xavier Becerra）進入白宮內閣。因此，加州總檢察長的位置將會出現空缺，州長紐森將會有權任命接班人。

APAPA在一份聲明中說，目前在州議會和國會中，有許多傑出的亞裔與太平洋島嶼裔的議員，而他們是出任加州下任檢察長的合適候選人。

舊金山選區的州眾議員邱信福。（加州議會網站）
舊金山選區的州眾議員邱信福。（加州議會網站）

APAPA認為，亞太裔是加州增長最快的少數族裔之一，而且亞裔移民的歷史，從淘金熱時期就已經開始。然而不幸的是，這段歷史還包括「排華法案」，第二次世界大戰期間對日裔美國人的集中營監禁，以及其他歧視性事情。這些歧視在加州和整個美國仍然很普遍。

此前州長任命了州務卿帕迪拉（Alex Padilla）接替賀錦麗（Kamala Harris），出任聯邦參議院議員職位。賀錦麗與拜登在總統競選中勝出將擔任副總統。巧的是，賀錦麗在擔任聯邦議員之前，就是加州的檢察長。APAPA表示，將繼續支持州長紐森在政府中納入多元族裔的做法。

加州議會的亞太裔立法黨團（APILC）也致信紐森，呼籲紐森委任一位亞裔代表接替貝西拉，成為下一任的加州總檢察長。總檢察長是全加州內的重要民選官職，負責檢控起訴的工作。現任檢察長貝西拉就在這個職位上一直高調起訴川普政府，聞名全國。

東灣選區的州眾議員菲律賓裔的邦塔。（加州議會網站）
東灣選區的州眾議員菲律賓裔的邦塔。（加州議會網站）

因為擔任總檢察長必須是要律師出身，具有相當的職業門檻。潘君達在信中也羅列出了四位亞裔的總檢察長候選人，包括舊金山選區的州眾議員邱信福、東灣選區的州眾議員菲律賓裔的邦塔（Rob Bonta）、南灣選區的州眾議員卡拉（Ash Kalra），以及南加州選區的國會議員劉雲平。

加州 亞裔 眾議員

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