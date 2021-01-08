日本城附近槍響 警匪爆飛車大追逐

警方在嫌犯駕駛的轎車上發現了一把上膛的手槍。（圖片由舊金山警察局提供）

1月4日晚上11時25分左右，舊金山 北區警察 局接到Ellis Street 1700號街區發生槍擊案報告。警員趕到現場後找到了一名26歲的男性受害者，身上有一處槍傷。受害者被送往附近一家醫院，沒有生命危險。

案發地位於Ellis和Steiner兩街交叉路口，在Raymond Kimbell康樂公園東南角，鄰近日本城和Fillmore區。

槍擊案發生在Raymond Kimbell康樂公園東南角。（圖片取自Google地圖）

目擊者報告說，槍擊案發生後，一輛藍色轎車立即逃離案發地。警方在Gough Street和Geary Boulevard交叉路口附近發現涉案轎車。警方用警燈和警笛進行攔截，但這輛轎車為逃避抓捕而繼續逃跑。

隨後上演了驚險的警匪街頭追逐戰。嫌犯數次以遠遠超過限速的車速駕車逃跑，並多次闖紅燈。警方進行了跨越多個街區的追捕。

當嫌犯駕駛的轎車接近Polk和Hayes兩街交叉路口時，與另外兩輛車相撞，迫使被撞的兩輛車在紅燈處停下。被撞車輛上的人員被送往醫院接受治療，沒有生命危險。

嫌犯繼續駕車逃跑，直到停在Hayes Street 100號街區。多名警員趕到現場拘捕嫌犯。在隨後對嫌犯駕駛的轎車搜查中，警方找到了一把上了膛的手槍。

嫌犯被確認為24歲的斯科比（Donald A. Scobie）和21歲的波西（Jazlyn Possie）。兩人都是舊金山居民，被關押在舊金山縣拘留所。斯科比被控謀殺未遂、嚴重襲擊、共謀、多項槍支 指控、多項違反車輛法規和緩刑期規定。波西被控謀殺未遂、嚴重襲擊、共謀和多項槍支指控。

雖然警方已經逮捕了兩名嫌犯，但這公開調查仍在進行中。任何有此案相關資訊的人士，可撥打舊金山警察局24小時舉報電話1-415-575-4444，或以「SFPD」開頭編輯簡訊發送至TIP411。報案者可以保持匿名。