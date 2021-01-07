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玉花壽之王博士 獲評國際第一級藝術家

記者李榮／灣區報導
聯合國教科文組織美國國家委員會的主席蓋伊·約肯到美國國際藝術館，頒發「國際級第一級藝術家」頭銜。(美國國際藝術館提供)
聯合國教科文組織美國國家委員會的主席蓋伊·約肯到美國國際藝術館，頒發「國際級第一級藝術家」頭銜。(美國國際藝術館提供)

聯合國教科文組織12月20日舉行的「2020年人類團結國際日」大會，當日聯合國秘書長古特瑞斯親自出席。在大會中，聯合國教科文組織美國國家委員會的主席蓋伊·約肯，根據「玉花壽之王」的繪畫藝術成就，宣布玉花壽之王博士的藝術級別為「國際級第一級藝術家」，也是唯一獲得此項最高藝術頭銜的亞洲人。國會參議員克里斯·范‧荷倫也特別祝賀。12月29日時，聯合國教科文組織美國國家委員會主席約肯親自到舊金山的美國國際藝術館，頒發了頭銜證章。

其實早在七年前，聯合國教科文組織相關協會、中心、聯合會就在所有畫家作品中，評定玉花壽之王的作品為「WFUCA2013」。

紐約藝術學院於2019年評定他為國際第一級藝術家。當時的院長和教務長親自簽署了級別稱號證書，教務長親自帶領碩士生到藝術館現場講課，實地臨摹。

美國國際藝術館介紹，玉花壽之王博士是美國國際藝術館的終生名譽館長，該館特地為她設立了獨立的專展室，她的畫路寬廣，山水、花卉、動物、花鳥等，都達到了世界級藝術高峰。她畫的睡蓮和荷花，有的藝術家評定其為「古今畫荷第一人」，前無古人、後啟來者，在歷代畫荷蓮圖的名家中，她的造詣極深，名列前茅，她的畫藝成就是真正達到了「十絕」齊備的頂端境界。

泰國文化部也曾專門為玉花壽之王在曼谷文化部當代藝術中心舉行個展。2019年，當玉花壽之王的個展在上海中蘇友好大廈的上海展覽中心舉行時，參觀者非常多。館長吳樹防說：「這是他們藝術館掛牌以來很少見過的，參觀人流多到了要限流入場。」

另外，在法國巴黎盧浮宮「元帥府廳」舉行個展時，也曾轟動歐洲，參觀者和藝術家不捨離場，藝術家們和美術評論家們一致認為，玉花壽之王是國際級第一級藝術大家。他的人品道德崇高、淳樸謙和善良、平易近人，人品即是畫品。

美國 聯合國 紐約

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