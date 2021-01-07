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屋崙華埠火焰槍襲擊華婦 嫌犯有精神病

記者劉先進／屋崙報導
5日中午12時30分，在屋崙華埠Franklin街中山大廈門口，非裔嫌犯利用火焰槍襲擊中年華人女子頭部，震驚華人社區。（華人馬作林提供）
5日中午12時30分，在屋崙華埠Franklin街中山大廈門口，非裔嫌犯利用火焰槍襲擊中年華人女子頭部，震驚華人社區。（華人馬作林提供）

5日中午12時30分，在屋崙華埠Franklin街中山大廈門口，非裔嫌犯利用火焰槍襲擊華人中年女子頭部，華人血流滿面。嫌犯快速逃離現場，動機不明。好在華人商戶、業主和警方聯手合作，提供街道監控錄像，在1小時內抓獲嫌犯。屋崙華埠社區領袖陳錫澎6日表示，經警方確認，嫌犯有精神疾病，並非搶劫未遂而行兇傷人。此外，嫌犯是用火焰槍噴火襲擊，在背後射向華女頭部，手段極為狠辣。所幸華人沒有大礙。

5日的襲擊華人事件，在華人社區頗為震動。當天，至少有5個目擊者表示，未看到嫌犯搶劫華人財物，只是忽然衝上前去暴起攻擊，讓人覺得莫名其妙。社區也一度猜測，此案是否為針對華人的仇恨犯罪。

陳錫澎表示，華人受害者目前情況穩定，相信已經出院。經過和警方證實，有精神疾病的嫌犯靠近華婦，利用火焰槍噴射的火焰，從後面打中受害者頭部。「現在警方還不清楚嫌犯是如何拿到火焰槍的，也不清楚嫌犯為何選擇在中山大廈門口下手。但警方調查發現，嫌犯並非是搶劫不成而用火焰槍射擊傷人，只是隨意忽然發起襲擊。」

陳錫澎說，他會和阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）溝通，希望依法起訴嫌犯重罪，「不能因為對方是精神病，就很快釋放，繼續危害社區。即使不被關到監獄，也應該被送到精神病治療機構。」

華人 華埠 屋崙

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