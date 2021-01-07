罪案頻發 屋崙華埠擬雇專業保安巡邏

圖中穿紅色上衣的非裔嫌犯，數次到屋崙華埠商戶搶劫顧客或店員手中零錢。（記者劉先進／翻攝）

連日來，屋崙華埠 出現數個罪案，甚至有嫌犯用火焰槍襲擊華人頭部的惡性事件。華埠商戶建議，可考慮讓商戶出資雇用專業保安，維護社區治安。

屋崙華埠商會主席陳錫澎6日表示，屋崙正在推動打造華埠商業區（Chinatown Business Improvement District），希望針對商業區內物業徵收財產評估費（property assessments，註：政府機構為獲得特殊利益而對不動產進行的任何收費），用於聘請保安巡邏，清理塗鴉，解決遊民等問題，希望業主能公投 通過，方便實施，全方位的提高華埠公共安全。

●自救 組建民防隊、微信網

近期，屋崙華埠屢次出現襲擊和搶劫案件。除了火焰槍襲擊，還有非裔慣犯流竄多個商戶，搶劫顧客或店員手中零錢。數次被逮，但很快釋放。警局解釋說，嫌犯行為是輕罪，為防止監獄中疫情傳播，法庭決定釋放，但商戶可申請一個禁止令，避免嫌犯過來。

東灣台山同鄉會主席馬作林時常在華埠內步行，多次見義勇為。他說，早在去年5、6月初，華埠遭遇暴力洗劫，30多家商戶損失慘重。他當時就提議，組織民防巡邏隊，但應者寥寥。如今，他仍建議，效仿其他城市，組織民防隊伍與民防微信網，主動與警局合作，警民聯防保護華埠。

民防隊如何保護巡邏中自身的安全？馬作林分析，組織義工巡邏，並非要義工不顧自身安危，和歹徒殊死搏鬥，而是人多力量大，產生威懾作用，「打個比方，不一定是人怕鬼，而是鬼見到人多也怕。如有人搶劫，義工跑過去，劫匪也擔心。義工也可以報警，不能放任壞人為非作歹。先有行動，再去慢慢解決後面產生的問題，兵來將擋、水來土掩，而不是瞻前顧後，畏畏縮縮。」

在華埠有物業的律師莫秀寧說，如果有任何人包括無家可歸者或竊賊在商店門口阻擋做生意或者搶劫的話，商家有權趕人。她認為，住戶、屋主、商戶、社團和發展商，要齊心協力維護好華埠治安。可以考慮讓商戶平攤，出資雇用專業的保安隊巡邏，也希望有非營利機構和社區人士帶頭加強治安，振興華埠經濟。「我是10街的永旺商場屋主協會（HOA）的董事會成員，商場請了保安後，效果很好。」

●經費 建請徵收財產評估費

陳錫澎表示，保護華埠治安和商業環境，需要從遊民、非法傾倒、社區衛生等方面多管齊下。建立華埠商業區，收取物業徵收財產評估費，可聘請專業保安，巡邏華埠，從整體上提升公共安全。目前，屋崙市中心、傑克倫敦廣場等地都成為商業區，收費聘人巡邏，處理衛生等問題。一些遊民或患有精神疾病的人，不能在這些區域逗留，才蜂擁而至華埠，給華埠造成衛生和治安的困擾。發生襲擊案的中山大廈，華埠的富興大樓，都被劃撥到市中心商業區，繳納評估費。若華埠能單獨成立商業區，費用回歸華埠，造福社區。

據悉，財產評估費並非特別地稅，不需要選區內所有選民公投，須經過區內所有業主公投通過才可實施。陳錫澎希望社區能積極討論，公投通過商業區建議。