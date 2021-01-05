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女遊民占華埠人行道 市府安排搬到庇護所

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠中心9街的遊民，會搬到庇護所。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠中心9街的遊民，會搬到庇護所。（記者劉先進／攝影）

最近，有市民反映，屋崙華埠9街的人行道上，住著一個女性遊民，時常不戴口罩，周圍垃圾遍地，味道難聞。4日有熱心市民反映，經過不斷投訴，此遊民已被市府派車帶走，工作人員還清理了9街，街道回復了往日的整潔乾淨。華埠商會也表示，遊民會安排到庇護所。

記者3日實地探訪時發現，此亞裔遊民的具體位置是9街與Webster街的人行道，靠近華埠富興中心，也是華埠人流較為繁華的地帶。遊民身邊有多個行李，味道較大。遊民時不時的和旁邊人說話，有時喃喃自語，貌似精神有問題。遊民手中有時有炒麵等食物，估計是好心市民贈送。

華人Fannie表示，經過多位華人反覆致電311，市府在4日早上派車帶走遊民，清理走了垃圾，「市府工作人員還稱讚華人電話投訴，幫忙解決問題。」

屋崙華埠商會執行主任陳巧倫（Jessica Chen）也表示，商會義工說，幫忙將此女性遊民聯絡到庇護所，本周搬過去住。

屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）此前曾表示，遊民問題比較難解決，需要社會各界從系統性根源上探討。比如說，如果遊民到處破壞財產或有其他涉及犯罪的行為，可以報告給警員處理，如果只是霸占人行道居住，警方能做的事情也不多。

目前，屋崙已經開通了311市政服務。市府鼓勵市民用以下方式舉報非法傾倒或遊民問題，致電311或510-615-5566，登錄網址311.oaklandca.gov，電郵[email protected]，利用移動程式OAK311報告。

華埠 屋崙 華人

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