屋崙華埠商會 籲華人東主盡快申請紓困金

加州新一輪紓困金的補助金額，是依照申請者最近報稅收入來決定。（記者劉先進 ／翻攝）

屋崙 華埠商會主席陳錫澎表示，加州 小型企業疫情紓困補助款計畫從去年12月30日早上8時起至1月8日 (中午) 受理申請。小企業有望拿到5000元至 2萬5000元的紓困金 。他希望華人商戶盡快提交資料申請。

具體申請網站為https://www.californiasbdc.org/covid-19-relief-grant。

凡是符合紓困金條件的小型企業和小型非營利組織皆有資格提出申請。補助金額是依照申請者最近報稅文件 (2019年或2018年) 中的年度收入來決定。收入總額在1000到10萬之間的，紓困金補助額度為5000元。收入在10萬到100萬之間的，補助1萬5000元。收入在100萬到250萬間的，補助2萬5000元。

申請紓困金需要相關證明。包括，可證明所屬商業的簽名證明書。營業資訊，最近提交的報稅表 ( 2019年或2018年 )，以電子表格格式上傳至網站，如PDF/JPEG或其他核准的上傳格式。向加州州務卿（若可以）或本地市政當局提交的營業正式文件副本，如以下其中一項：公司章程、組織機構證明、註冊商業化名或政府頒發的營業執照（如屋崙市營業執照）。政府核發的附相片身分證：例如駕照或者護照。若業主擁有多家商業、特許經營、據點等，只會被考慮獲得一筆補助款。這類業主必須為營收最高的商業提出申請。

申請者將需透過一家合作夥伴組織提出申請。 若是透過多個組織提出申請，申請將被延後處理。