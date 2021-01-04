「領跑華人」元旦線上晚會 分享抗疫貢獻

與會者共同表演一個手部舞蹈。（晚會視頻截圖）

「領跑華人 」主辦的「2021美國 華人辭舊迎新元旦晚會」於美西時間元旦下午2時在ZOOM雲端舉行。來自東西兩岸的華人社團領袖和華人藝術家在線推出了不少文藝表演節目。

主辦人之一、漢巍中國文化學院的創辦人譚捍衛致詞。他說，「領跑華人」是一個品牌，旨在召集華人組織和社團，從事提升華人形象、維護華人利益、爭取華人權益的活動。此前，已經成功舉辦了兩場這一主題的研討會，獲得多家華文媒體的報導。

美國潮商基金會理事長林志斯簡述海外華人如何繼承發揚中華文化精華、融入美國多元文化的途徑。他說，儒家文化鼓勵子弟讀書，服務社會，參政議政。法家文化鼓勵華人守法致富。道家文化鼓勵華人修身自律。佛家文化鼓勵大家關愛鄰居和社區。總而言之，要從自我做起，從小事做起，讓華人成為模範族裔。

美中餐飲業聯合會主席胡曉軍回顧了2020年疫情初起時，他經營的中餐館以及聯合會其他會員餐館，為戰疫一線醫護、急救、警消人員等提供免費「愛心餐」的經歷。後來，「愛心餐」從芝加哥擴大到全國50個州的100個城市，送出了10萬盒免費午、晚餐，為海外華人贏得了讚譽。

美國大上海聯盟常務副會長陳烈響應晚會的主題「同氣連枝、攜手乘杯」賦詩一首。

主持人張怡寧講述了其他華人社團對抗疫做出的貢獻。這些社團包括加州聖馬刁獅子總會、洛杉磯美中文化協會、美國潮商基金會、洛杉磯社區互助聯合會、加州蒙特雷華人社團、天琦設計室、新澤西鄉音合唱團等。

晚會開始前的華人抗疫總結，以新澤西州 鄉音合唱團的「丹尼少年」結束，節目悼念因為疫情而逝去的生命。

演出以Young Reach舞蹈工作室的編舞「街舞」開幕。隨後還有歌唱、京劇、書畫展示等眾多節目演出。