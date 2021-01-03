史大能源中心首位華裔掌門人 崔屹3大創新技術改變世界

崔屹於2018年5月在中半島一場研討會上分享他的鋰電池研究成果。（記者黃少華／攝影）

2021年1月1日，華裔教授崔屹正式就任史丹福大學 普雷考特能源研究中心（Precourt Institute for Energy）主任，任期三年，成為這家世界頂級能源研究機構成立12年以來的首位華裔領頭人。

今年44歲的崔屹生於中國廣西來賓市，1998年畢業於中國科技大學應用化學系，後在哈佛大學獲得化學博士學位，並拿到米勒獎學金在柏克萊加大 做博士後研究。2005年，當時年僅29歲的崔屹加盟史丹福大學，先後任材料科學與工程系助理教授、終身副教授和終身正教授。

崔屹的三項技術——新型熱電池、新型冷卻布料、納米電擊殺菌，先後被「科學美國 人」評為 「十大改變世界的技術」。2014年，他被路透評為世界排名第一的材料科學家。他已獲得被認為是材料界最高獎項之一的美國材料學會獎章（2020），目前在美國申請專利50多項。

史大能源中心 成就輝煌

普雷考特能源研究中心成立於2009年，加上它的前身「史丹福全球氣候與能源計畫」，總共有近20年的歷史。以普雷考特命名，是為了紀念校友Jay Precourt捐資約5000萬元的貢獻。中心每年的發展基金達2000多萬元。

中心研究方向包括太陽能、風能、儲存能源、電池技術、電動汽車、天然氣、新型電網、能源政策、能源經濟、二氧化碳的捕捉和收集等，現有大約200名教授，博士生和博士後有上千人。

普雷考特能源研究中心是史丹福大學最重要的研究機構之一，有著輝煌的成就，與柏克萊加大和麻省理工學院的能源研究中心一道，成為世界上最好的幾個大學能源研究機構。

中心首位主任Franklin Orr曾任前總統歐巴馬的聯邦能源部副部長。第二和第三任主任Sally Benson和Arun Majumdar是著名能源專家。剛剛卸任的Majumdar是當選總統拜登的能源部過渡小組組長。

不少頂尖專家參與到史丹福大學能源研究工作，包括前聯邦能源部長朱棣文（Steven Chu）、前聯邦國防部長裴利（ William J. Perry）、前國務卿舒茲（George Pratt Shultz）和萊斯（Condoleezza Rice）等。研究團隊在技術和政策層面上十分強大。

四大原因 脫穎而出

崔屹表示，史丹福大學校領導提名他擔任普雷考特能源研究中心主任時，他做了認真的考慮。他說，為美國乃至全世界的對抗氣候變暖和清潔能源開發工作服務，史丹福大學可以發揮很大作用。這是他願意擔任這一職務的主要原因。

為了確定合適的新主任人選，普雷考特能源研究中心去年成立了遴選委員會。崔屹說，他可以在眾多候選人中脫穎而出，可能有以下四個原因。

第一，加入史丹福大學的15年時間裡，崔屹在能源和環境研究領域做了很多有影響力的貢獻，在技術上走在全世界的前列。比如，鋰電池的能源存儲技術、鋰電池將來應用到電動汽車的重大突破、跟電網連接的大規模儲能技術、去除PM2.5的空氣過濾技術、研製出優質的防疫KN-95口罩、水和土壤的淨化技術等等。

第二，由於15年來長期參與史丹福大學的能源技術研究，崔屹對科技、政策、經濟等多方面更廣泛的能源領域都有所關注。

第三，主任一職需要有領導能力。遴選委員會也看到崔屹在這方面的才能和潛力。

第四，除了科研，崔屹還經營公司，對整個產業化的過程十分清楚。清潔能源的發展不僅是開創技術，將技術推向市場以實現產業化更能幫助中心邁進一大步。

鼓勵華裔科學家 勇於承擔

在美中關係處於高度緊張的大背景下，崔屹被任命為普雷考特能源研究中心主任，給了他兩點體會。

首先，盡管聯邦政府對待華人科學家方面，做了很多糟糕的事情，甚至只要與中國有交流的科學家就遭到懷疑甚至迫害。但是，包括史丹福在內的很多著名大學仍公正對待華人。在學術精英層，各族裔支持華人的力量是很強大的。

其次，崔屹鼓勵華人學者和科學家不光要做好研究。如果有機會走上影響社會的領導崗位，華人應義不容辭勇於承擔。

與朱棣文合作 對抗空汙

2004年崔屹在柏克萊加大當博士後時，史丹福大學教授的朱棣文恰好前往柏克萊國家實驗室當主任。崔屹回憶，朱棣文當時就很重視清潔能源，正是聽了朱棣文演講，崔屹走上清潔能源研發的路，2005年任教史丹福之後，便全方位進軍清潔能源研究，開始做鋰電池能源存儲和太陽能電池等技術開發。

朱棣文2009年從柏克萊國家實驗室轉往歐巴馬政府擔任聯邦能源部長，四年後的2013年重回史丹福任教，崔屹與朱棣文就開始合作，進行鋰電池能源存儲研究。

2014至2015年期間，中國霧霾污染相當嚴重。崔屹與朱棣文合作研究PM2.5過濾技術，利用納米纖維來過濾顆粒物。兩人還共同創辦了4C Air公司。

2020年新冠疫情爆發，美國N-95口罩極度短缺。很多醫護人員被迫對口罩做消毒處理，為的是能重復使用。為保障口罩消毒效果，4C Air公司研制出熱處理方法。在85℃時使用這項方法對口罩處理20分鐘，就能凈化掉口罩織物中的SARS-CoV-2病毒和RNA病毒。崔屹表示，這項方法已得到全球各地不少醫生的關注。

談到普通民用口罩，崔屹說：「家裡的衣服能否做口罩？過濾效率怎麼樣？我們做了一系列測量，發表了一篇文章，而且是跟世界衛生組織（WHO）和美國疾控中心（CDC）合作，提供信息告訴大家怎樣做口罩才有一定的保護力。WHO推介給全世界的方法，其實很多是基於我們的研究工作。」

遇貴人舒茲 1分鐘打動貝納

舒茲是崔屹特別崇敬的政治活動家和學者，多年來一直在政策方面致力於發展清潔能源和對抗氣候變化，高度關注技術發展。舒茲給了崔屹很多指導，兩人建立了深厚的友誼。

崔屹開始做能源研究以來，參加普雷考特能源研究中心顧問委員會的很多會議。舒茲是顧問委員會主席，獲得廣泛的尊敬，對支持科研發揮著很大作用。

舒茲也需要美國的頂尖高校來影響美國的能源政策，將史丹福大學和麻省理工學院的兩個能源研究中心組織在一起，開了三次會議。前兩次會議分別在兩所學校舉行，當七年前第三次會議在華府舉行時，舒茲帶上崔屹一起前往參加，會見了當時的聯邦眾議院議長貝納（John Boehner）和多名聯邦參議員。崔屹向貝納講述了電池技術研究及取得的成果。

十年前，崔屹在高能量鋰電池研發上做了一大貢獻，使用納米技術，用矽負極取代石墨或者跟石墨混在一起。矽儲存鋰離子的量是石墨碳的10倍，鋰電池能用好，能量密度可以提升很大。特斯拉電動汽車也致力開發矽。而最早的矽研發就是從崔屹的實驗室開始的，使用納米科技，引領全世界的發展。

崔屹說，再向前發展，就是要把金屬鋰做負極，能量密度又會再提升。電動車因此可以走更遠，價格可以更低。

崔屹還回憶說，在前往華府的飛機上，舒茲提點崔屹，貝納等議員都很忙，見面時間總共就半個小時，要求崔屹在一分鐘內打動貝納。崔屹在飛機上向舒茲試講了一次，舒茲覺得滿意。崔屹表示，舒茲雖然已是百歲高齡的長者，頭腦非常清楚，講話不浪費一個字。

2019年，崔屹在普雷考特能源研究中心領導了一個能源存儲倡議項目，獲得很多公司投資支持。崔屹邀請舒茲參加研討會，請舒茲跟大眾分享能源存儲的重要性，鼓勵人們投入能源存儲研發。崔屹於2020年創辦了EnerVenue公司，基於他用新材料發明的鎳氫氣電池，有助於長時間、低成本地完成對太陽能和風能的儲能。

開發清潔能源 教宗也感興趣

2016年11月，崔屹獲教宗方濟各邀請，到訪梵蒂岡教廷講解能源技術，支持世界永續發展。

崔屹表示，發展清潔能源不可避免，是一定要做的事情。從科學和經濟的角度看，清潔能源對美國乃至全人類都有好處。但是，過去四年聯邦政府在發展清潔能源上走回頭路，轉而支持煤礦。這一做法完全出於政治選舉考量，是不對的。他質問：「現在的太陽能和風能發電價格比煤還便宜，為什麼要支持煤的發展？除了拉選票之外，沒有任何意義。」

因此，崔屹認為過去四年的美國浪費好多時間，尤其是退出「巴黎協定」，讓國際社會瞧不起。他看好拜登上台後能帶領美國回到正確的能源發展路線。史丹福大學雷考特能源研究中心，也要為此做出貢獻。

崔屹還指出：「歐洲宣布在2050年達到碳中和。中國宣布在2060年達到碳中和。加州一直是引領美國的。聯邦政府應勇敢地迎接新的能源經濟到來，不应该走倒退路。」

美中能源合作 寄望拜登政府

談到美中兩國的清潔能源合作，崔屹認為，美國在拜登上台後會有較大恢復。因為清潔能源的發展是全世界的問題，需要各國通力合作。他相信拜登新政府也會看到這一點。

此外，崔屹也是一名英式足球愛好者。他現在還是亞美足球學院（AAYSA）的董事會成員，推動灣區的足球青訓發展。2019年12月，被譽為「鏗鏘玫瑰」的中國女足黃金一代元老隊到訪灣區，並與美國女足獵鷹隊踢了一場友誼賽，崔屹當時給予了大力支持。