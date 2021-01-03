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史大能源中心首位華裔掌門人 崔屹3大創新技術改變世界

記者黃少華╱專題報導
崔屹於2018年5月在中半島一場研討會上分享他的鋰電池研究成果。（記者黃少華／攝影）
崔屹於2018年5月在中半島一場研討會上分享他的鋰電池研究成果。（記者黃少華／攝影）

2021年1月1日，華裔教授崔屹正式就任史丹福大學普雷考特能源研究中心（Precourt Institute for Energy）主任，任期三年，成為這家世界頂級能源研究機構成立12年以來的首位華裔領頭人。

今年44歲的崔屹生於中國廣西來賓市，1998年畢業於中國科技大學應用化學系，後在哈佛大學獲得化學博士學位，並拿到米勒獎學金在柏克萊加大做博士後研究。2005年，當時年僅29歲的崔屹加盟史丹福大學，先後任材料科學與工程系助理教授、終身副教授和終身正教授。

崔屹的三項技術——新型熱電池、新型冷卻布料、納米電擊殺菌，先後被「科學美國人」評為 「十大改變世界的技術」。2014年，他被路透評為世界排名第一的材料科學家。他已獲得被認為是材料界最高獎項之一的美國材料學會獎章（2020），目前在美國申請專利50多項。

史大能源中心 成就輝煌

普雷考特能源研究中心成立於2009年，加上它的前身「史丹福全球氣候與能源計畫」，總共有近20年的歷史。以普雷考特命名，是為了紀念校友Jay Precourt捐資約5000萬元的貢獻。中心每年的發展基金達2000多萬元。

中心研究方向包括太陽能、風能、儲存能源、電池技術、電動汽車、天然氣、新型電網、能源政策、能源經濟、二氧化碳的捕捉和收集等，現有大約200名教授，博士生和博士後有上千人。

普雷考特能源研究中心是史丹福大學最重要的研究機構之一，有著輝煌的成就，與柏克萊加大和麻省理工學院的能源研究中心一道，成為世界上最好的幾個大學能源研究機構。

中心首位主任Franklin Orr曾任前總統歐巴馬的聯邦能源部副部長。第二和第三任主任Sally Benson和Arun Majumdar是著名能源專家。剛剛卸任的Majumdar是當選總統拜登的能源部過渡小組組長。

不少頂尖專家參與到史丹福大學能源研究工作，包括前聯邦能源部長朱棣文（Steven Chu）、前聯邦國防部長裴利（ William J. Perry）、前國務卿舒茲（George Pratt Shultz）和萊斯（Condoleezza Rice）等。研究團隊在技術和政策層面上十分強大。

四大原因 脫穎而出

崔屹表示，史丹福大學校領導提名他擔任普雷考特能源研究中心主任時，他做了認真的考慮。他說，為美國乃至全世界的對抗氣候變暖和清潔能源開發工作服務，史丹福大學可以發揮很大作用。這是他願意擔任這一職務的主要原因。

為了確定合適的新主任人選，普雷考特能源研究中心去年成立了遴選委員會。崔屹說，他可以在眾多候選人中脫穎而出，可能有以下四個原因。

第一，加入史丹福大學的15年時間裡，崔屹在能源和環境研究領域做了很多有影響力的貢獻，在技術上走在全世界的前列。比如，鋰電池的能源存儲技術、鋰電池將來應用到電動汽車的重大突破、跟電網連接的大規模儲能技術、去除PM2.5的空氣過濾技術、研製出優質的防疫KN-95口罩、水和土壤的淨化技術等等。

第二，由於15年來長期參與史丹福大學的能源技術研究，崔屹對科技、政策、經濟等多方面更廣泛的能源領域都有所關注。

第三，主任一職需要有領導能力。遴選委員會也看到崔屹在這方面的才能和潛力。

第四，除了科研，崔屹還經營公司，對整個產業化的過程十分清楚。清潔能源的發展不僅是開創技術，將技術推向市場以實現產業化更能幫助中心邁進一大步。

鼓勵華裔科學家 勇於承擔

在美中關係處於高度緊張的大背景下，崔屹被任命為普雷考特能源研究中心主任，給了他兩點體會。

首先，盡管聯邦政府對待華人科學家方面，做了很多糟糕的事情，甚至只要與中國有交流的科學家就遭到懷疑甚至迫害。但是，包括史丹福在內的很多著名大學仍公正對待華人。在學術精英層，各族裔支持華人的力量是很強大的。

其次，崔屹鼓勵華人學者和科學家不光要做好研究。如果有機會走上影響社會的領導崗位，華人應義不容辭勇於承擔。

與朱棣文合作 對抗空汙

2004年崔屹在柏克萊加大當博士後時，史丹福大學教授的朱棣文恰好前往柏克萊國家實驗室當主任。崔屹回憶，朱棣文當時就很重視清潔能源，正是聽了朱棣文演講，崔屹走上清潔能源研發的路，2005年任教史丹福之後，便全方位進軍清潔能源研究，開始做鋰電池能源存儲和太陽能電池等技術開發。

朱棣文2009年從柏克萊國家實驗室轉往歐巴馬政府擔任聯邦能源部長，四年後的2013年重回史丹福任教，崔屹與朱棣文就開始合作，進行鋰電池能源存儲研究。

2014至2015年期間，中國霧霾污染相當嚴重。崔屹與朱棣文合作研究PM2.5過濾技術，利用納米纖維來過濾顆粒物。兩人還共同創辦了4C Air公司。

2020年新冠疫情爆發，美國N-95口罩極度短缺。很多醫護人員被迫對口罩做消毒處理，為的是能重復使用。為保障口罩消毒效果，4C Air公司研制出熱處理方法。在85℃時使用這項方法對口罩處理20分鐘，就能凈化掉口罩織物中的SARS-CoV-2病毒和RNA病毒。崔屹表示，這項方法已得到全球各地不少醫生的關注。

談到普通民用口罩，崔屹說：「家裡的衣服能否做口罩？過濾效率怎麼樣？我們做了一系列測量，發表了一篇文章，而且是跟世界衛生組織（WHO）和美國疾控中心（CDC）合作，提供信息告訴大家怎樣做口罩才有一定的保護力。WHO推介給全世界的方法，其實很多是基於我們的研究工作。」

遇貴人舒茲 1分鐘打動貝納

舒茲是崔屹特別崇敬的政治活動家和學者，多年來一直在政策方面致力於發展清潔能源和對抗氣候變化，高度關注技術發展。舒茲給了崔屹很多指導，兩人建立了深厚的友誼。

崔屹開始做能源研究以來，參加普雷考特能源研究中心顧問委員會的很多會議。舒茲是顧問委員會主席，獲得廣泛的尊敬，對支持科研發揮著很大作用。

舒茲也需要美國的頂尖高校來影響美國的能源政策，將史丹福大學和麻省理工學院的兩個能源研究中心組織在一起，開了三次會議。前兩次會議分別在兩所學校舉行，當七年前第三次會議在華府舉行時，舒茲帶上崔屹一起前往參加，會見了當時的聯邦眾議院議長貝納（John Boehner）和多名聯邦參議員。崔屹向貝納講述了電池技術研究及取得的成果。

十年前，崔屹在高能量鋰電池研發上做了一大貢獻，使用納米技術，用矽負極取代石墨或者跟石墨混在一起。矽儲存鋰離子的量是石墨碳的10倍，鋰電池能用好，能量密度可以提升很大。特斯拉電動汽車也致力開發矽。而最早的矽研發就是從崔屹的實驗室開始的，使用納米科技，引領全世界的發展。

崔屹說，再向前發展，就是要把金屬鋰做負極，能量密度又會再提升。電動車因此可以走更遠，價格可以更低。

崔屹還回憶說，在前往華府的飛機上，舒茲提點崔屹，貝納等議員都很忙，見面時間總共就半個小時，要求崔屹在一分鐘內打動貝納。崔屹在飛機上向舒茲試講了一次，舒茲覺得滿意。崔屹表示，舒茲雖然已是百歲高齡的長者，頭腦非常清楚，講話不浪費一個字。

2019年，崔屹在普雷考特能源研究中心領導了一個能源存儲倡議項目，獲得很多公司投資支持。崔屹邀請舒茲參加研討會，請舒茲跟大眾分享能源存儲的重要性，鼓勵人們投入能源存儲研發。崔屹於2020年創辦了EnerVenue公司，基於他用新材料發明的鎳氫氣電池，有助於長時間、低成本地完成對太陽能和風能的儲能。

開發清潔能源 教宗也感興趣

2016年11月，崔屹獲教宗方濟各邀請，到訪梵蒂岡教廷講解能源技術，支持世界永續發展。

崔屹表示，發展清潔能源不可避免，是一定要做的事情。從科學和經濟的角度看，清潔能源對美國乃至全人類都有好處。但是，過去四年聯邦政府在發展清潔能源上走回頭路，轉而支持煤礦。這一做法完全出於政治選舉考量，是不對的。他質問：「現在的太陽能和風能發電價格比煤還便宜，為什麼要支持煤的發展？除了拉選票之外，沒有任何意義。」

因此，崔屹認為過去四年的美國浪費好多時間，尤其是退出「巴黎協定」，讓國際社會瞧不起。他看好拜登上台後能帶領美國回到正確的能源發展路線。史丹福大學雷考特能源研究中心，也要為此做出貢獻。

崔屹還指出：「歐洲宣布在2050年達到碳中和。中國宣布在2060年達到碳中和。加州一直是引領美國的。聯邦政府應勇敢地迎接新的能源經濟到來，不应该走倒退路。」

美中能源合作 寄望拜登政府

談到美中兩國的清潔能源合作，崔屹認為，美國在拜登上台後會有較大恢復。因為清潔能源的發展是全世界的問題，需要各國通力合作。他相信拜登新政府也會看到這一點。

此外，崔屹也是一名英式足球愛好者。他現在還是亞美足球學院（AAYSA）的董事會成員，推動灣區的足球青訓發展。2019年12月，被譽為「鏗鏘玫瑰」的中國女足黃金一代元老隊到訪灣區，並與美國女足獵鷹隊踢了一場友誼賽，崔屹當時給予了大力支持。

朱棣文（右）於2017年為崔屹（左）頒發Blavatnik國家獎。（圖片由崔屹提...
朱棣文（右）於2017年為崔屹（左）頒發Blavatnik國家獎。（圖片由崔屹提供）
崔屹（左）受邀於2016年11月前往梵蒂岡會見教宗方濟各（右）。（圖片由崔屹提供...
崔屹（左）受邀於2016年11月前往梵蒂岡會見教宗方濟各（右）。（圖片由崔屹提供）
崔屹（右二）與他的納米紙電池項目研究小組於2009年在實驗室。（Linda A....
崔屹（右二）與他的納米紙電池項目研究小組於2009年在實驗室。（Linda A. Cicero／攝影）
崔屹（前排右二）大力支持中國女足黃金一代元老隊2019年12月到訪灣區的組織工作...
崔屹（前排右二）大力支持中國女足黃金一代元老隊2019年12月到訪灣區的組織工作。（記者黃少華／攝影）
崔屹（左）與舒茲（右）在史丹福大學2019年的一場研討會上交談。（Steve C...
崔屹（左）與舒茲（右）在史丹福大學2019年的一場研討會上交談。（Steve Castillo／攝影）
崔屹（中）於2018年5月獲中國高等院校校友聯合會時任會長吳隆安（右）頒發年會主...
崔屹（中）於2018年5月獲中國高等院校校友聯合會時任會長吳隆安（右）頒發年會主題講員感謝獎牌。（記者黃少華／攝影）
崔屹在史丹福大學校內身著一件由他領導的研究小組發明的新材料夾克，可以在不同季節禦...
崔屹在史丹福大學校內身著一件由他領導的研究小組發明的新材料夾克，可以在不同季節禦寒保暖。（圖片由崔屹提供）
崔屹認為美中兩國可以加強清潔能源合作。（記者黃少華／攝影）
崔屹認為美中兩國可以加強清潔能源合作。（記者黃少華／攝影）
崔屹（右一）與他的實驗室成員在史丹福大學合影。（圖片由崔屹提供）
崔屹（右一）與他的實驗室成員在史丹福大學合影。（圖片由崔屹提供）

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