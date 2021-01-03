讀者來函／華人移民美國 仍追尋亞洲式教育

李元慶。 (作者供圖)

因為印度 裔移民美國 的歷史短，他們中第二代移民的80%年齡小於25歲，目前還沒有進入社會。可以預見，將來他們中的許多人必然在美國的政治、社會、經濟及科技領域出彩。

這裡就有如何培養下一代子女的問題。

例如，在夏威夷有兩所著名的私立學校，Iolani和Punahou，前者亞裔多，在夏威夷就是日裔和華裔，後者白人孩子多，歐巴馬就是後面這所學校畢業的。這兩所學校的主要區別在於前者是注重數理化，亞洲式教育。而後者是注重全面發展，體育，文藝，講演等，也就是美國人的教育方式。

結果也是如此。前者出了不少醫師、律師、工程師。而後者很多政治領袖，歐巴馬當然是最優秀的例子了。我舉這個例子是要說明，東亞移民特別是現在的中國移民，即便已在美國了，多數人依然追尋亞洲式的教育方式，這應該是華裔缺乏出類拔萃的領導人的原因之一。

有人將華裔在科技信息領域的管理人員遠遠低於印度裔的原因歸結於英文不好。實際上，應該不僅僅是英文的原因。我們在這裡生活久了，都知道印度人擅長溝通，而是他們的思維邏輯和溝通邏輯是跨文化的，這應該是主要原因。

我知道亞太公共事務聯盟（APAPA）的初始創立主要是從幾位70至80年代台灣來的移民開始的，麥當勞大王尹集成是出錢出力。他們注重同其它亞裔族群配合，因為只是華人根本不行，比例在總人口中太低。印度裔進入APAPA比較晚，可是他們在大沙加緬度幾個分支組織中已經成為領導人。我認為，主要原因之一是他們的溝通能力，他們敢於說話，也會說話，這是他們東西文化貫通能力強的原因。

民主黨競選總統成功，美國歷史上將會第一次有亞裔副總統：賀錦麗（Kamala Harris）的母親是印度裔。

前面說了太多的印度裔精英成功的討論，下面說點在美國的印度勞動人民的情況。我們知道在屬於「信息技術一代」的印度裔移民之前，是屬於家庭團圓的一批，他們屬於教育水平和英文水平較弱的。

需要強調的是，就是這些移民也是來自於印度的中產階級家庭，也是能夠講英文的群體。印度真正的低收入，移民美國的機會較少。同樣，印度的最上層社會人士，享受奢侈生活，家裡有成群的佣人，他們也不要移民美國。

紐約的出租車司機中，南亞移民比例很高，在90年代占到三分之二。這批印度裔在積攢了一定資金後，往往開始轉向開一家印度餐館，或者加油站，或者便民商店，甚至一家便宜的，位置差點的，但是只要一家人就可以操作的小旅館。