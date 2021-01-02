暴力2020…屋崙凶殺案 創10年新高

屋崙2020年的凶殺死亡人數達109人，創10年來的最高。圖為屋崙一個凶殺案現場。(電視新聞截圖)

2020年是暴力的一年。東灣屋崙 市(Oakland)全年有109人被凶殺致死，創10年來的最高。造成凶殺案大增的原因很多，但其中之一是疫症大流行，人們因為失業和擔心失業而導致社會不寧。

屋崙市議會主席瑞德(Larry Reid)說：「那麼多人被殺，反映出屋崙街頭喋血和失控。」

暴力犯罪不但出現在屋崙，這是2020年東灣的普遍現象。不但凶殺案飆升，暴力傷人和家暴都比前增加。

屋崙2010年的凶殺死亡人數是126人，2020年的109人創10年新高。東灣列治文市2020年凶殺死亡人數是22人，是2016年以來最高。屋崙人口40萬，是灣區第三大城市。

柏克萊去年5人被殺，包括一名柏克萊加大的學生。柏市2019年凶殺死亡人數是零。海沃去年11人死於凶殺，2019年只有5人被凶殺。

屋崙警察 局凶殺組指揮官沙維斯(Fred Shavies)說，多個原因使凶殺增加，各原因聚在一起，造成一個「凶殺風暴」。

屋崙警察協會會長登蘭(Barry Donelan)在12月初第100人被殺時曾表示，市議會對暴犯犯罪的認識與街頭喋血的現實有很大差距，因此導致市議會沒有集中力量遏止暴力犯罪。但市議會表示，疫症大流行，加上經費不足，使遏止犯罪的工作變得更艱難。

凶殺組的沙維斯說，2020年屋崙街頭出現的槍枝比前大增，警方去年在街頭找回的槍枝比2019年增加了30%。社區的槍枝增加，槍擊案隨之增加；「疫情 嚴重，導致失業者和擔心失業的人焦慮不安，這是社區中槍枝增加的主要原因。

疫情可能也導致暴力傷人和家暴增加，屋崙去年嚴重傷人案增加了19%，槍擊案增加了71%。

2021年的情況會否好轉？輿論指出，疫苗全面供應後，疫情可望好轉，而疫情受控，街頭暴力犯罪就會有所改善。

但市議會主席瑞德說，事情可能不會那麼順利，因為年輕人要求警方改革，要求減少給警察的撥款，另一方面市議會又對街頭的現實不了解，除非兩方面都有改變，否則街頭槍擊在新的一年仍會持續。