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華人新年願望：到法國旅遊 回成都吃火鍋

記者劉先進／屋崙報導
華人彭一玲在城市中發現製造泡泡的車子，步行跟了10分鐘。她形容這是2020年鬱悶生活中的一縷光。（彭一玲供圖）
華人彭一玲在城市中發現製造泡泡的車子，步行跟了10分鐘。她形容這是2020年鬱悶生活中的一縷光。（彭一玲供圖）

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）執行長彭一玲（Elanie Peng）說，2020年，因為新冠疫情的特殊原因，不能和親友見面，不能享受餐廳開堂食的美食，也很少外出。希望2021年能彌補所有遺憾，到法國旅遊，到四川吃火鍋。個人工作層面，也期望能順利開發一款華人手機移動程式App，緩解華人精神壓力，防止自殺。

彭一玲表示，疫情之中的生活，有很多遺憾。比如，因為防疫需求，很少和朋友見面，友情沒有更好的延續。有兩個好朋友都在去年結婚，但沒有機會參加婚禮。想去玩的地方也不能去，想去的餐館堂食不開。在佛利蒙有一家新疆餐廳，羊腿抓飯特別好吃。如今生意太清淡，只能倒閉，讓人傷感。「這才發現，平常很普通的東西，在2020年都難以實現，所以要特別珍惜未來重開的時光。」

2021年全民將注射疫苗，重開經濟、生活回歸正常成為可能。彭一玲憧憬著，去一趟法國旅遊，到四川吃火鍋，「我是四川媳婦，那裡是天府之國，火鍋很正宗，調料都不一樣，一定要回去嘗嘗。」

彭一玲平常熱心公益，和團隊一起，幫助不少華人緩解精神健康問題。她說，正在開發一款App，考慮新一年內順利發布。「針對疫情下，很多人有精神壓力。希望華人透過手機程式能找到資源自救，防止自殺。」

彭一玲說，2020年雖然不好過，卻也在鬱悶平淡的生活中發現一縷陽光。12月7日當天，在所住的卡斯楚谷（Castro Valley），忽然發現人多的地方出現五彩繽紛的泡泡。當時以為是不少人同時吹泡泡，所以停下車去看。結果發現是一輛汽車製造泡泡，圍著市中心緩慢的兜圈，「我忽然童心大起，追著車子走了近10分鐘，感覺心情一下好起來，好像泡泡能給人世間帶來溫馨和希望。節日期間，也請大家執行好居家令，惟願安好，大家保重。」

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