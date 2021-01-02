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屋崙警局：必要時 可發短訊到911報警

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警局宣布，社區成員現在可以發短訊到911 報警（Text-to-911）。（取自警局推特）
屋崙警局宣布，社區成員現在可以發短訊到911 報警（Text-to-911）。（取自警局推特）

屋崙警局宣布，社區成員現在可以發短訊到911報警（Text-to-911）。這項服務將成為居民在緊急情況下聯繫屋崙警察局的又一安全可靠的資源。

警局表示，如果可以的話，市民應撥打911報警。但如果情況不允許，可發短訊911。Text-to-911服務允許手機用戶在語音呼叫不安全的情況下短訊聯繫911緊急調度員。發短訊是免費的，透過手機運營商的短訊服務（SMS）工作，且需要短訊或數據計畫。Text-to-911服務對聾啞人、重聽和語言障礙者、語言和言語障礙者以及無法安全撥打911的人都有好處。

並非所有的司法管轄區都提供此項服務。如果市民試圖向尚未提供服務的當地警局發送文字，可能會收到一條自動回覆訊息，建議以其他方式聯絡緊急服務。

警局表示，要盡可能有效的使用短訊911服務。比如，輸入電話號碼911，不要在號碼中間用空格或連字元，發送緊急原因、完整地址和交叉街道（如果有）。使用完整的單詞和句子，不要使用縮寫。不支持照片、表情符號、視頻和多個收件人。短訊發送者要回答接線員的所有問題。接線員將結束對話。

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