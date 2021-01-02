屋崙警局：必要時 可發短訊到911報警

屋崙警局宣布，社區成員現在可以發短訊到911 報警（Text-to-911）。（取自警局推特）

屋崙 警局宣布，社區成員現在可以發短訊到911報警（Text-to-911）。這項服務將成為居民在緊急情況下聯繫屋崙警察 局的又一安全可靠的資源。

警局表示，如果可以的話，市民應撥打911報警。但如果情況不允許，可發短訊911。Text-to-911服務允許手機 用戶在語音呼叫不安全的情況下短訊聯繫911緊急調度員。發短訊是免費的，透過手機運營商的短訊服務（SMS）工作，且需要短訊或數據計畫。Text-to-911服務對聾啞人、重聽和語言障礙者、語言和言語障礙者以及無法安全撥打911的人都有好處。

並非所有的司法管轄區都提供此項服務。如果市民試圖向尚未提供服務的當地警局發送文字，可能會收到一條自動回覆訊息，建議以其他方式聯絡緊急服務。

警局表示，要盡可能有效的使用短訊911服務。比如，輸入電話號碼911，不要在號碼中間用空格或連字元，發送緊急原因、完整地址和交叉街道（如果有）。使用完整的單詞和句子，不要使用縮寫。不支持照片、表情符號、視頻和多個收件人。短訊發送者要回答接線員的所有問題。接線員將結束對話。