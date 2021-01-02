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兒12年前在屋崙捷運站被槍殺 母籲逮涉案警

記者劉先進／屋崙報導
格蘭特親友在現場呼籲正義。（記者劉先進／攝影）
格蘭特親友在現場呼籲正義。（記者劉先進／攝影）

2009年1月1日跨年夜，22歲的非裔格蘭特（Oscar Grant）在屋崙Fruitvale捷運站被警員背後開槍打死。12年後的元旦，格蘭特母親約翰遜（Wanda Johnson）等人在Fruitvale捷運站召開記者會，呼籲阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）起訴此前沒有被指控的涉案警員柏朗（Anthony Pirone）犯有謀殺罪。並認為，應立即逮捕柏朗，不能讓他逍遙法外。

12年前，警方接到報案說捷運列車上有鬥毆事件。警員將格蘭特和朋友從列車上拉下來。警員柏朗把格蘭特按倒在地，臉部朝下，躺在站台上。而警員梅塞爾（Johannes Mehserle）開槍打中背部，他送醫後不治身亡。事發時有人用手機拍攝視頻，傳播給媒體和網站，全美震驚。梅塞爾被判過失殺人罪監禁兩年。他在獄中表現良好，只服完刑期的一半就釋放。柏朗未被指控參與槍擊案。

格蘭特的家人代表其女兒在2011年就此案起訴捷運。雙方以280萬和解。阿縣地檢長歐瑪麗10月已宣布重新調查案件。

約翰遜說，12年前的元旦，就如同當日的情形。兒子被殺，傷痛難以撫平，家人的心情難改變，「我們哭著呼喚神聖的正義。不僅僅是重審此案，還要求柏朗被起訴，其行為應該定罪。他不應該被釋放不管。當年，格蘭特被殺之時，他就該被起訴，這是司法系統的一次失敗。」

約翰遜表示，她呼喚對格蘭特的正義，也為其他被警員無情地奪去生命的人呼喊正義。「警員要為自己的行動負責。」

格蘭特的舅舅瑟法斯（Cephus Johnson）指著現場展示的放大照片說，柏朗用250多磅的身軀壓在格蘭特的脖子上，壓碎了他臉上的骨頭。「你能聽到拍攝的視頻中，格蘭特說不能呼吸。」

前黑豹黨主席布朗（Elaine Brown）表示，捷運一直在掩蓋謀殺，「我們從未知道當晚柏朗具體做了什麼事情。」

歐瑪麗辦公室自從重啟調查後，此後一直對案件進展保持沉默。家人說，他們被告知訴訟時效阻礙案件進行。律師邦納（Charles Bonner）表示，阿縣說有訴訟時效，但那是假的。案件就是謀殺。

捷運在12月18日解封了更多內部調查的文件。與邦納一起處理此案的屋崙民權律師柏瑞斯（John Burris）表示，他對文件中的一些調查結果感到擔憂。報告提及，調查人員訪問柏朗時，問一些不尖銳、無關痛癢（softball question）的問題。柏瑞斯還認為，地檢長在調查時犯錯。

捷運董事西蒙（Lateefah Simon）說，她計畫在董事會上提出決議，支持格蘭特家人對柏朗提出謀殺指控。「民選官員再也不能害怕真正的正義是什麼樣的，我們要求檢察官在格蘭特精神的指引下，做正確之事。」

格蘭特母親約翰遜，呼籲起訴涉事警員柏朗。（記者劉先進／攝影）
格蘭特母親約翰遜，呼籲起訴涉事警員柏朗。（記者劉先進／攝影）
格蘭特的舅舅瑟法斯指著現場展示的放大照片說，柏朗用250多磅的身軀壓在格蘭特的脖...
格蘭特的舅舅瑟法斯指著現場展示的放大照片說，柏朗用250多磅的身軀壓在格蘭特的脖子上，壓碎了臉上的骨頭。（記者劉先進／攝影）

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