確診逾百萬 12月的加州很慘 專家：聖誕新年後恐現新激增浪潮

重症的新冠病人，被送進加護病房，因為病情惡化，難以呼吸，都須要使用呼吸機。圖為一名病人被安上呼吸機。(Getty Images)

12月結束。盤點計算，加州 的12月最慘。因為在30天內(未計算除夕31日的數字)，全加州的確診人數超過100萬，等於每小時超過1400人感染。另外全加州在30天內共6200人病歿，30日這天全加州有439人死亡，等於每3分鐘就有1人死亡。

柏克萊加大 傳染病學教授兼柏克萊加大和舊金山加大聯合醫學計畫主任史華茲堡(Dr. John Swartzberg)30日說：「加州12月的疫情 數字真的十分可怕。」

截至12月底，加州累計確診病例已接近230萬，死亡人數已超過2.5萬。

今年暑假時加州疫情飆升，但7月整個月的確診病例仍只是26萬9721例。但是12月的確診病例卻是暑假時的三倍以上。而死亡人數則是暑假時的兩倍。30日全加州的單日新增死亡439人，創下單日死亡新紀錄。這一天全加州的累計死亡人數也突破2.5萬。

灣區在12月也是全年疫情中最慘的一個月。以人口最多的五個縣(舊金山、聖他克拉拉、阿拉米達、康曲柯士達和聖馬刁)來說，30天的確診人數就達到8萬6400人。相比之下，今年8月只有2萬6379人確診。11月也只有2萬7381人確診。灣區九縣12月共450人死亡，也是全年最多。今年9月的死亡人數是307人，是第二最多的月份。

史華茲堡說，12月疫情那麼慘，其中的一個原因是感恩節人們的聚會所造成。另外12月天氣轉冷，人們從戶外轉入戶內，使病毒更易傳播。

史華茲堡還指出一種重要的疫情現象：每個疫情飆升浪潮之後，接著下來的新浪潮必定比前一個浪潮更嚴重和更可怕。例如暑假時，疫情激增到了入冬和12月的浪潮，因為站在暑假浪潮的大量感染者之上，因此確診激增之數只會比前更大。他因此預測，聖誕和新年之後出現新激增浪潮，必然比感恩節之後的浪潮更大和更多人感染。