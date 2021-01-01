金門大橋外 除夕發生地震 灣區人被搖醒

除夕清晨5時41分，金門大橋附近海域發生規模3.6的地震，舊金山和馬連縣不少居民都說感到震動。圖為3.6規模地震的震央。(取自推特)

2020年最後一天，灣區 在除夕清屒發生兩起地震 。一在清晨5時41分，美國 地質研究所(USGS)說規模達3.6。另一震動發生於凌晨1時44分。

規模較小的震動，震央位於東灣聖巴布洛市(San Pablo)附近，沒有人上USGS網站說感到震動。但發生在清晨的3.6級地震，則成為社交媒體的熱門話題。

3.6規模地震的震央位於金門大橋附近海域，馬連縣的繆爾灘(Muir Beach)最接近震央，馬連縣不少居民都向USGS報告感到震動。

C.J.海登(C.J. Hayden)的推文說：「早晨，聖安德里亞斯！我感到您的震動。」這是指這次地震發生在著名的聖安德里亞斯斷層(St. Andreas Fault)之上。灣區人一聽到這條斷層的名稱，立即就緊張起來。

史特里夫(Lara Streiff)的推文則說：「我剛被地震震醒。動盪的2020年在最後一天給我們的禮物。」

派森斯(Jeff Parsons)的推文則說：「我住在舊金山南范奈斯街的24樓，整座大樓輕微搖動。」

NBA波特蘭拓荒者本周來灣區與金州戰士比賽兩場，拓荒者已抵達灣區，中鋒坎特(Enes Kanter)對金山的地震感到很新鮮，他即時發推文說：「地震把我搖醒，好像還沒有停。地震將動盪的2020年帶到高峰。」