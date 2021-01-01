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PG&E 提供120個大學生近30萬獎學金

記者劉先進／屋崙報導
太平洋瓦電將透過其職工資源協會（ERG）及工程網絡協會（ENG）提供120個獎學金名額，總獎學金金額近30萬。（取自PG&E官方推特）
太平洋瓦電將透過其職工資源協會（ERG）及工程網絡協會（ENG）提供120個獎學金名額，總獎學金金額近30萬。（取自PG&E官方推特）

太平洋瓦電（PG&E）宣布即日起，接受準大學生、在校大學生和參與繼續教育的學生獎學金申請。申請者的主要居住地址之住戶須為北加州或中加州的用戶。該公司將透過其職工資源協會（ERG）及工程網絡協會（ENG）提供120個獎學金名額，總獎學金金額近30萬。

此年度獎學金幫助學生給付高等教育的費用。ERG和ENG獎學金得主將獲得1000至6000元不等的獎學金，獎勵他們在學術上的卓越表現和在社區中展現的領導能力。

獎學金申請資格及申請表可在https://bit.ly/2KJ1gsZ查詢。申請表須於2021年2月12日前遞交，逾期將不予受理。

太平洋瓦電人力資源高階副總裁和多元人資長瑪麗·金（Mary King）表示，許多ERG獎學金得主為家中的第一位大學生。他們將是明日的領袖和發明家。因新冠疫情，部分獎學金申請者可能正面臨財務困難，因此，今年的ERG獎學金顯得更為重要。「我們非常榮幸能投資在這些潛力無窮的年輕人身上。」

曾為ERG獎學金得主的公司煤氣相關計畫主管皮瑞（Alyssa Piring）表示，這些獎學金不只是幫忙付學費的資金。許多申請者期望依靠獎學金，讓家人能避免因就讀大學做出經濟上重大的犧牲。「這些學生不只是成績優異且在升學考試中獲得滿分的學生，更是社區中勵志的典範，必大有成就。」

自1989年，太平洋瓦電的ERG和ENG已頒發總金額超過5百萬的獎學金給上千位獲贈者。獎學金全數由員工捐款、員工募捐活動及公司的員工捐贈計畫「社區行動」（Campaign for the Community）籌得。

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