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避疫！金山煙火秀取消 私自燃放屬非法

記者李晗╱舊金山報導
以往在舊金山14號碼頭處可以觀賞煙火秀，今年因為疫情取消煙火秀。（本報檔案照片）
以往在舊金山14號碼頭處可以觀賞煙火秀，今年因為疫情取消煙火秀。（本報檔案照片）

跨年夜的舊金山煙火秀是灣區一大盛事，但是今年因為疫情原因，煙火秀將取消，同時官方警告民眾，私自燃放煙火屬於非法行為。

每年舊金山煙火秀都會在Embarcadero碼頭一帶舉行，搭配著海灣大橋的景色，吸引數萬人潮觀賞拍攝。但是今年年末疫情嚴峻，為了避免群聚，所以不會有政府許可的煙火演出。

在一份聲明中，舊金山縣警局、應急管理局、消防局與警察局聯合表態，要求民眾留在家中抗疫，不要聚會。如果私自燃放煙火或者是持有非法的煙火炮竹，都會涉及違法，將面臨罰款或者監禁。

民眾如果聽到煙火的噪音，可以撥打311舉報。如果親眼看到有人燃放煙火，同時可以形容出來燃放者以及具體的地址，也可撥打911報警處理。舊金山每年的跨年與7月4日國慶節期間都會有大量私自燃放煙火慶祝的行為，這也導致全城夜間四處會引起火災，炮聲隆隆直到午夜。

此外，因應煙火秀取消，灣區捷運（Bart）的服務也將在晚上9時左右停止，而不會像以往跨年夜一樣延長服務。以往灣區捷運在跨年夜的午夜之後仍然會有列車服務，讓慶祝的民眾可以在凌晨時分坐捷運回家。

灣區捷運官方公布的數字顯示，自疫情以來搭乘捷運的人數持續下降，去年聖誕節時搭乘人數為4萬8979人，但是今年的聖誕節乘客人數只有8106人。

捷運 灣區 舊金山

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