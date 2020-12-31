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尷尬！柯瑞妹夫絕殺 伊古達拉恭賀拼錯名

記者劉先進／舊金山報導
伊古達拉（Andre Iguodala）慶祝柯瑞妹夫達米·李絕殺時，拼錯柯瑞妹妹柯瑞·李（Sydel Curry-Lee）的名字。招來格林和柯瑞·李的調侃。（取自推特）
伊古達拉（Andre Iguodala）慶祝柯瑞妹夫達米·李絕殺時，拼錯柯瑞妹妹柯瑞·李（Sydel Curry-Lee）的名字。招來格林和柯瑞·李的調侃。（取自推特）

金州勇士前幾天依靠柯瑞妹夫達米·李（Damion Lee）最後1.7秒的三分準絕殺，1分險勝芝加哥公牛，艱難拿到賽季首勝。

場邊也有不少有趣瞬間。柯瑞和達米·李前隊友、勇士王朝的老班底伊古達拉（Andre Iguodala）在絕殺後發推特說，「Sydell老公（投中的）！（Sydell husband!!!!!!）」結果他將妹妹的英文名「Sydel」中的寫錯成「Sydell」。

柯瑞妹妹柯瑞·李（Sydel Curry-Lee）轉推調侃說，「唯一一次我肯接受這個拼寫。」

勇士正在養傷、還未出戰比賽的格林也轉發伊古達拉的推特，並笑罵說，「你個笨蛋混球（bruh）。」

今年開季以來，達米·李雖然是替補出戰，但表現優異，場均8分3.5個籃板，有效命中率達到生涯新高76.3%，場均三分2.3個，命中率刷新職業新高，為60%，而去年僅為35.6%。雖然是小樣本觀察，但他在球隊關鍵時刻投籃果決，除了27日的準絕殺，29日，他也有重要輸出。最後1分43秒，活塞將比數追得只剩下5分，柯瑞運球遭遇雙人包夾，傳球給魯尼（Kevon Looney），魯尼再給空位的達米·李，他手起刀落，命中三分，將比數拉開，奠定勝局。

伊古達拉（Andre Iguodala）慶祝柯瑞妹夫達米·李絕殺時，拼錯柯瑞妹妹...
伊古達拉（Andre Iguodala）慶祝柯瑞妹夫達米·李絕殺時，拼錯柯瑞妹妹柯瑞·李（Sydel Curry-Lee）的名字。招來格林和柯瑞·李的調侃。（取自推特）

柯瑞 勇士 推特

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